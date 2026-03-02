Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye dünyaya uyarı: "Sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırısına uğrayan İran'a halkına taziye mesajı gönderdi. Saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Erdoğan, "Önceliğimizin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Müdahale edilmezse ciddi sonuçları olur." dedi. Bölgede savaş çatışma ve katliam görmek istemediklerinin altını çizen Erdoğan, "Kapalı kapılar ardında yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.Başkan Erdoğan’dan İran mesajı
Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Böyle mübarek bir akşamda, böylesine güzel bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.
Gönüllerimizi bu bereket sofrasında bir araya getiren partimizin genel sekreterliğine teşekkür ediyor, davetimize icabet eden siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.
AK Parti olarak manevi duyguların doruk noktasına çıktığı; sevginin, muhabbetin, yardımlaşmanın, dayanışmanın daha bir anlam kazandığı Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmenin çabasındayız. Genel merkez birimlerimiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız.
Yurt içindeki vatandaşlarımızla iftarın ve sahurun bereketini paylaşırken yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı da ihmal etmiyoruz.
Halep'ten Saraybosna'ya, Varna'dan Prizren'e kadar kalbimizin birlikte attığı kardeşlerimizin olduğu her yerde Ramazan coşkusunu birlikte paylaşıyoruz.
Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmaya gayret ediyor.
'Gönülden Gönüle' projesiyle geçen Ramazan'da 150 bin haneye ve 500 bin vatandaşımıza ulaşan teşkilatımızın hizmetleri takdire şayandır.
Ümmetin kalbinde kapanmayan bir yara olan Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimizi son derece çetin şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sudan'da dökülen kardeş kanı hepimizin yüreğini dağlıyor. Lübnan'da huzur ortamı henüz tesis edilemedi.
İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ
Bölgemiz sorunlarla ve ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. İran'a uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleşti. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların tüm yükünü masum çocuklar çekiyor. Büyük üzüntü duyuyoruz.
SAVAŞ GERİLİM KATLİAM İSTEMİYORUZ
Kendimiz için istediğimizi komşularımız için de isteriz. Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşı dinsin. Bölgemiz artık kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Hemen yanı başımızda savaş, gerilim katliam görmek istiyoruz. İran halkı bizim kardeşimizdir.
ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKES
Önceliğimizin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.
SİNSİ PLANLARI BİLİYORUZ
Milletimiz bize güvensin. Kapalı kapılar ardından yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ne yapacağımızı da çok iyi biliyoruz. Bu fırtınalı sulardan ülkemizi sahili selamete çıkaracağız.
Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle, güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir.