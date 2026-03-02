CANLI YAYIN

Hamaney'i İsrail'e İsmail Kaani mi sattı? 3. kez sağ kurtuldu | "Kudüs Gücü"nün üzerindeki MOSSAD gölgesi

İran'da Hamaney'in ölümü sonrası "iç ihanet" tartışmaları alevlendi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani yine tüm şüphe oklarını üzerine çekti. Hamaney'in öldüğü toplantıdan erken ayrılan Kaani, daha önce de Nasrallah suikastı ve 12 gün savaşlarından sağ çıkmıştı. İranlı komutan için "Mossad ajanı" yorumları yapılıyor. Öte yandan "Hamaney'in toplantıda olduğu bilgisini İsrail'e Kaani mi verdi?" sorusu önem kazandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da yeni bir küresel kriz patlak verdi.

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ve İsrail'e füzeler yağdırdı.

Saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey askeri komuta kademesi öldü.

SALDIRIDAN SAĞ ÇIKAN TEK İSİM

Hamaney'in nokta atışı hedef alınması "içeriden ihanet" iddialarını gündeme getirirken İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu.

Bu durum tüm şüphe oklarını yeniden Kaani'nin üzerine çekti.

"MOSSAD AJANI" TARTIŞMALARI

Kaani'nin Hamaney'in öldüğü toplantıdan erken ayrılması ve bu sebeple hayatta kalması basit bir tesadüf olarak görülmüyor.

İranlı komutan için "Mossad ajanı" tartışmaları yeniden alevlendi.

Kaani, Eylül 2024'te İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlendiği operasyondan sağ kurtulmuştu.

Nasrallah'ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani'nin nasıl kurtulduğu ise bilinmiyor.

İsmail Kaani'nin kurtulduğu bir diğer saldırı ise 2025'te İran-İsrail hattında yaşanan 12 günlük savaşta oldu.

İsrail'in saldırılarında İran'ın üst düzey komuta kademesi hedef alınırken, Kaani'nin saldırıların dışında kalması dikkati çekmişti.

Nasrallah suikastı, 12 gün savaşı ve Hamaney suikastından sağ olarak kurtulan İsmail Kaani için sosyal medya ve bazı medya organlarında "ABD ve İsrail istihbaratıyla bağlantılı çalışıyor, bu yüzden her saldırıdan kurtuluyor"yorumları yapıldı.

HAMANEY'İ KAANİ Mİ SATTI?

"Hamaney'in toplantıda olduğu bilgisini İsrail'e Kaani mi verdi?" sorusu önem kazandı.


