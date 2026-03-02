Hamaney'i İsrail'e İsmail Kaani mi sattı? 3. kez sağ kurtuldu | "Kudüs Gücü"nün üzerindeki MOSSAD gölgesi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası "iç ihanet" tartışmaları alevlendi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani yine tüm şüphe oklarını üzerine çekti. Hamaney'in öldüğü toplantıdan erken ayrılan Kaani, daha önce de Nasrallah suikastı ve 12 gün savaşlarından sağ çıkmıştı. İranlı komutan için "Mossad ajanı" yorumları yapılıyor. Öte yandan "Hamaney'in toplantıda olduğu bilgisini İsrail'e Kaani mi verdi?" sorusu önem kazandı.
