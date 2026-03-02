TAKVİM ne yazdıysa o! İmamoğlu'ndan Özel'e karşı "Gökhan Günaydın" planı | CHP'de birbirine husumet besleyen 3 grup başkanvekili

CHPli CHPliye operasyon çekti! Tolgahan Erdoğan Takvimde açıkladı: Ali Mahir Başarır ve Zeybekin dosyalarını Özgür Karabat göndertti

EKREMCİ KARABAT ALİ MAHİR BAŞARIR'IN DOSYALARINI EL ALTINDAN VERİYOR



Takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat'ın kendisine Ali Mahir Başarır ve Gökan Zeybek'in yolsuzluk dosyalarını gönderdiğini açıkladı.



Başarır, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri. Karabat ise İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor.







Grup Başkanvekilleri arasında da soğuk rüzgarlar esiyor.



TAKVİM CHP KORİDORLARINA DALDI: BİRBİRİNE HUSUMET BESLEYEN 3 GRUP BAŞKAN VEKİLİ



Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li bir kurmay, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır arasında adı konmamış bir gerilim olduğunu dile getirdi. Bu 3 ismin birbirinden uzak durduğunu beyan etti.