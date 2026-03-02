TAKVİM ne yazdıysa o! İmamoğlu'ndan Özel'e karşı "Gökhan Günaydın" planı | CHP'de birbirine husumet besleyen 3 grup başkanvekili
CHP'deki klik savaşları şiddetlendi. Adaylık iddiasını korumak isteyen Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e karşı "Gökhan Günaydın" planını devreye aldı. Böylelikle Takvim.com.tr'nin 16 Şubat'ta yazdığı "Gökhan Günaydın truva yapabilir" kulisi CHP duvarlarında yankılanmaya başladı. Genel Merkez'de ise "husumet" rüzgarları esiyor. Ulaştığımız bir CHP'li kurmay Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır arasında gerilim yaşandığını söyledi. Ekremci Özgür Karabat'ın da Ali Mahir Başarır'ın el altından yolsuzluk dosyalarını servis ettirdiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi mahkemede devam eden kurultay süreçleri, parti içindeki "arınalım"diyenlerin ihraçları ve "iç çatışma" gündemiyle sağdan sola savruluyor.
Bir süredir yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel'in arasında soğuk rüzgarlar estiği bilinirken; kamuoyuna yansıyan kavga kuvveden fiile evrildi.
Özgür Özel, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve diploma davaları nedeniyle devre dışı kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak CHP Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nde İmamoğlu posterlerini indirdi.
TAKVİM HAFTALAR ÖNCE YAZDI... İMAMOĞLU'DAN ÖZEL'E KARŞI "GÖKHAN GÜNAYDIN" PLANI
Bu durum Silivri'yi huzursuz etti. İmamoğlu'nun mitinglerdeki kısır döngüden şikayetçi olduğu bilinirken Özgür Özel'e karşı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı hazırladığı belirtiliyor.
Bunun ilk işaret fişeği Günaydın'ın Mesut Özarslan'la küfür kıyamet kavga eden Özgür Özel'e "öz eleştiri yap"şeklinde tepki vermesiyle görüldü.
Nitekim Takvim.com.tr'nin 16 Şubat 2026'da "Gökhan Günaydın truva yapabilir"başlığıyla okurlarına duyurduğu kulis bugün CHP duvarlarında yankılanmaya başladı.
GÜNAYDIN'A "HAZIR OL" TALİMATI
Adaylık iddiasını korumak isteyen İmamoğlu'nun Gökhan Günaydın'a "hazır ol" talimatı verdiği konuşulanlar arasında.
"MURAT EMİR" VE "SALICI" İDDİASI
"Genel Başkanlık" koltuğuna sadece Gökhan Günaydın hazırlanmıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın da hazırlık yaptığı yönünde iddialar var.
Öte yandan CHP Genel Merkezi'ndeki klik savaşları gözle görülür hale geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'in kurmay ekibine operasyon çektiği ortaya çıktı.
EKREMCİ KARABAT ALİ MAHİR BAŞARIR'IN DOSYALARINI EL ALTINDAN VERİYOR
Takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat'ın kendisine Ali Mahir Başarır ve Gökan Zeybek'in yolsuzluk dosyalarını gönderdiğini açıkladı.
Başarır, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri. Karabat ise İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor.
Grup Başkanvekilleri arasında da soğuk rüzgarlar esiyor.
TAKVİM CHP KORİDORLARINA DALDI: BİRBİRİNE HUSUMET BESLEYEN 3 GRUP BAŞKAN VEKİLİ
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li bir kurmay, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır arasında adı konmamış bir gerilim olduğunu dile getirdi. Bu 3 ismin birbirinden uzak durduğunu beyan etti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KUCAĞINDAKİ BOMBA
Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırtan, ardından da kapı isimliğine kendi adını eklettiren Özgür Özel'in İmamoğlu'nun yeni emanetçi arayışına ve grup başkanvekilleri arasındaki kavgaya nasıl önlem alacağı merak konusu.