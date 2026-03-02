Yeni Kanun teklifi Meclis'te: Bedelli askerliğe zam, kripto paraya vergi geliyor! Emekli ikramiyesi pakette var mı?
AK Parti, bedelli askerlik ücretini 417 bin liraya yükselten, kripto varlıklardan yüzde 10 stopaj ve on binde 3 işlem vergisi alınmasını öngören kapsamlı kanun teklifini Meclis’e sundu. Peki emekli ikramiyesi pakette var mı? İşte bedelli askerlik zammı, kripto vergisi ve KDV düzenlemesinin tüm detayları...
- AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine göre bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükselecek ve bu kaynak savunma sanayine aktarılacak.
- Kanun teklifiyle kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi ve kazançlara yüzde 10 oranında stopaj getirilecek.
- Vakıf üniversitelerinin bünyesindeki sağlık kuruluşları 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında kalacak.
- Cumhurbaşkanı'na işsizlik sigortası primindeki yüzde 1 oranındaki devlet payını yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi verilecek.
- Şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderleri ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.
AK Parti, çeşitli alanlarda düzenlemeler içeren"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklifte mali düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bedelli askerlik ücretinde artış yapılacağını duyurdu.
YENİ BEDELLİ ÜCRETİ BELLİ OLDU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi.
Kanun teklifinin TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde bedelli askerlik ücretindeki yeni tutar yürürlüğe girecek.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TEKLİFTE VAR MI?
Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor"dedi.
EKONOMİYE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ TBMM'DE
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin çok sayıda düzenlemeyi kapsayan"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, kripto varlıkların vergilendirilmesinden KDV istisnalarına, vakıf üniversitelerinden işsizlik sigortası prim oranına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor.
KRİPTO VARLIK İŞLEMLERİNE YENİ VERGİ
Teklifle birlikte Gider Vergileri Kanunu'nda değişikliğe gidilerek"kripto varlık işlem vergisi" ihdas ediliyor. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri vergi kapsamına alınacak.
VERGİ ORANI NE OLACAK?
Vergiyi doğuran olay, kripto varlığın satışı ya da transferi anında gerçekleşecek. Verginin mükellefi ise hizmet sağlayıcı platformlar olacak. Vergi, satış tutarı ya da transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. Matrahtan gider veya vergi adı altında herhangi bir indirim yapılamayacak.
Bir aya ilişkin vergi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek.Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı, oranı işlem türleri itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya yetkili olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriliyor.
KRİPTO KAZANÇLARINA YÜZDE 10 STOPAJ
Gelir Vergisi Kanunu'na eklenecek yeni maddeyle "Kripto varlıkların vergilendirilmesi" başlığı altında ayrıca bir düzenleme getiriliyor. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda yapılan kripto işlemlerinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden, platformlar tarafından üçer aylık dönemler halinde yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılacak.
Tevkifat; gelir sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına, tam ya da dar mükellefiyet durumuna, vergi mükellefi olup olmamasına veya kazancın istisna kapsamında bulunup bulunmamasına bakılmaksızın uygulanacak.
Aynı kripto varlıktan farklı tarihlerde yapılan alımların bir kısmının elden çıkarılması durumunda,"ilk giren ilk çıkar" yöntemi esas alınacak. Alım-satım işlemlerinde ödenen komisyonlar ile işlem vergisi, tevkifat matrahının belirlenmesinde dikkate alınacak.
Aynı tür kripto varlıklarda bir dönem içinde birden fazla işlem yapılması halinde, bu işlemler tevkifat açısından tek işlem sayılacak. Aynı türden doğan zararlar ise takvim yılı içinde kalmak şartıyla sonraki dönemlerin matrahından mahsup edilebilecek.
Platformlar tarafından kesilen vergiler, tevkifat dönemini izleyen ayın 26'ncı günü akşamına kadar beyan edilip ödenecek.
Bu kapsamda tevkifata tabi tutulan kazançlar için gerçek kişiler yıllık veya münferit beyanname vermeyecek; dar mükellef kurumlar da özel beyanname sunmayacak. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilecek ve ödenen vergiler beyannamede mahsup edilebilecek.
Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmayan platformlar üzerinden elde edilen gelirler ise yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirilecek. Kripto işlemlerinden doğan zararlar yalnızca aynı tür kazançlardan mahsup edilebilecek.
ŞANS OYUNLARI REKLAM GİDERLERİNE SINIR
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak bir diğer değişiklikle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderleri ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.
KDV'DE İSTİSNA VE MUAFİYET DÜZENLEMELERİ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da kapsamlı değişiklikler öngörülüyor. Kripto varlık işlem vergisi kapsamındaki kripto varlık teslimleri KDV'den istisna tutulacak. Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı bulunan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan kamu kurumlarına devri de KDV istisnası kapsamına alınacak.
İktisadi işletmelere dahil konut niteliğindeki taşınmazların kiralanması işlemleri kısmi istisna kapsamına girerken; Türk Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, kamu kurumlarına bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmetleri ile basılı kitap ve süreli yayın teslimlerinde uygulanan tam istisna düzenlemeleri kısmi istisnaya dönüştürülecek. Bu değişikliklerle indirim ve iade hakkı kaldırılacak.
Söz konusu hükümler, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ikinci ay başında yürürlüğe girecek.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN SAĞLIK KURULUŞLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ
Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakılacak. Bu düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
İşsizlik Sigortası Priminde Yetki Düzenlemesi
İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, işsizlik sigortası primindeki yüzde 1 oranındaki devlet payını yarısına kadar artırma veya yarısına kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek.
Teklifin yasalaşması halinde, kripto varlık piyasasına yönelik vergisel çerçeve ilk kez bu ölçüde kapsamlı şekilde belirlenmiş olacak. Düzenlemeler, hem platformları hem yatırımcıları doğrudan ilgilendiren yeni yükümlülükler ve uygulamalar getirecek.