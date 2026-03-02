Yeni Kanun teklifi Meclis'te: Bedelli askerliğe zam, kripto paraya vergi geliyor! Emekli ikramiyesi pakette var mı?

Teklifte kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi getirilmesi öngörülüyor.

KRİPTO VARLIK İŞLEMLERİNE YENİ VERGİ

Teklifle birlikte Gider Vergileri Kanunu'nda değişikliğe gidilerek"kripto varlık işlem vergisi" ihdas ediliyor. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri vergi kapsamına alınacak.

VERGİ ORANI NE OLACAK?

Vergiyi doğuran olay, kripto varlığın satışı ya da transferi anında gerçekleşecek. Verginin mükellefi ise hizmet sağlayıcı platformlar olacak. Vergi, satış tutarı ya da transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. Matrahtan gider veya vergi adı altında herhangi bir indirim yapılamayacak.

Bir aya ilişkin vergi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek.Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı, oranı işlem türleri itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya yetkili olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriliyor.