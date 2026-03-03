CANLI YAYIN

YSK'nın kararı Resmi Gazete'de: Nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. karar Resmi Gazete'de yayımlanırken Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YSK'nın kararı Resmi Gazete'de: Nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu
Hızlı Özet Göster
  • Yüksek Seçim Kurulu, 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerine göre 81 ilin çıkaracağı toplam 600 milletvekilinin dağılımını belirledi.
  • İstanbul 96, Ankara 37, İzmir 28 ve Bursa 21 milletvekili çıkaracak.
  • Milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, 19-35 arası olan iller iki, 36 ve üzeri olan iller üç seçim çevresine bölündü.
  • İstanbul ve Ankara 3 seçim çevresine, İzmir ve Bursa ise 2 seçim çevresine ayrıldı.
  • Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

YSK (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Seçim sandığı.

İLLERİN ÇIKARACAĞI VEKİL SAYILARI BELLİ OLDU

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Meclis

81 İL 600 VEKİL

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

TBMM Genel Kurul salonu.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİMİLLETVEKİLİ SAYISIİLİMİLLETVEKİLİ SAYISI
ADANA15KOCAELİ14
ADIYAMAN5KONYA15
AFYONKARAHİSAR6KÜTAHYA4
AĞRI4MALATYA6
AMASYA3MANİSA10
ANKARA37KAHRAMANMARAŞ8
ANTALYA18MARDİN6
ARTVİN2MUĞLA8
AYDIN8MUŞ3
BALIKESİR9NEVŞEHİR3
BİLECİK2NİĞDE3
BİNGÖL3ORDU6
BİTLİS3RİZE3
BOLU3SAKARYA8
BURDUR3SAMSUN9
BURSA21SİİRT3
ÇANAKKALE4SİNOP2
ÇANKIRI2SİVAS5
ÇORUM4TEKİRDAĞ8
DENİZLİ7TOKAT5
DİYARBAKIR12TRABZON6
EDİRNE4TUNCELİ2
ELAZIĞ5ŞANLIURFA15
ERZİNCAN2UŞAK3
ERZURUM5VAN8
ESKİŞEHİR7YOZGAT3
GAZİANTEP14ZONGULDAK5
GİRESUN4AKSARAY4
GÜMÜŞHANE2BAYBURT1
HAKKARİ3KARAMAN3
HATAY10KIRIKKALE3
ISPARTA4BATMAN5
MERSİN13ŞIRNAK4
İSTANBUL96BARTIN2
İZMİR28ARDAHAN2
KARS3IĞDIR2
KASTAMONU3YALOVA3
KAYSERİ10KARABÜK2
KIRKLARELİ3KİLİS2
KIRŞEHİR2OSMANİYE4
DÜZCE3
TOPLAM600

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler