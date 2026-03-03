YSK'nın kararı Resmi Gazete'de: Nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu

Meclis



81 İL 600 VEKİL

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.