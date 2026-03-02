Başkan Erdoğan'dan İran diplomasisi: Merz'in ardından Rutte ile görüştü

Hızlı Özet Göster Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde İran'a yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmalı süreç değerlendirildi.

Erdoğan, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşının 3. gününde temaslarını sürdürüyor.



NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye'nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERZ'LE İRAN GÖRÜŞMESİ



Başkan Erdoğan, Rutte'den önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.