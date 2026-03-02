Başkan Erdoğan'dan İran diplomasisi: Merz'in ardından Rutte ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşının 3. gününde temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de telefon görüşmesi yaptı.
- Görüşmelerde İran'a yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmalı süreç değerlendirildi.
- Erdoğan, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
- Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşının 3. gününde temaslarını sürdürüyor.
NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ
Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye'nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.
ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERZ'LE İRAN GÖRÜŞMESİ
Başkan Erdoğan, Rutte'den önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İRAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasında bölgede yaşanan çatışmalı süreç değerlendirildi. Başkan Erdoğan, bölgede artan gerilimin hem bölgesel hem de küresel güvenliği olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
DİYALOG VE DİPLOMASİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı diplomatik temasların artırılması gerektiğini belirterek, tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesinin önemini vurguladı.