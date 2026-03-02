Trump’tan İran operasyonu açıklaması: İran ordusunun üst kademesini 1 saatte ortadan kaldırdık

Trump, İran'ın balistik füze programının ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı; İran da İsrail'e ve ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların üçüncü gününde ilk kez canlı yayında kameraların karşısına çıkarak operasyonun gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın balistik füze programının hızla büyüdüğünü savunarak bunun ABD ve yurt dışında konuşlu Amerikan kuvvetleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. İran'ın halihazırda Avrupa'yı ve ABD üslerini hedef alabilecek füze kapasitesine sahip olduğunu öne süren Trump, bu programın nükleer silah geliştirme faaliyetlerini korumayı amaçladığını iddia etti.

Tahran'daki çatışmaların beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirten Trump, İran ordusunun üst düzey komuta kademesine yönelik operasyonlara da değindi. Trump, "İran ordusunun üst kademesini tasfiye etmek için 4 hafta planlıyorduk. 1 saatte hepsini ortadan kaldırdık. Takvimin çok ilerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü ve askeri hedeflere yönelik müdahalelerin devam ettiğini söyledi.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ediyor. (Görsel ve grafikler AA'dan alınmıştır.)

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İRAN'DA 555 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ



İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu. ABD ise 4 askerinin öldüğünü bildirdi.