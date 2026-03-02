Petrol ve doğal gazda 1 yıllık zirve | Altın uyarısı: Globalde yükseliyor iç piyasada düşüyor
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları küresel enerji ve altın piyasalarında yükselişleri de beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 8,5 artışla 79,19 dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 10.30 itibarıyla 40,81 avrodan işlem görerek son 1 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı. Altının global piyasada yükselirken iç piyasada düştüğüne dikkat çeken uzmanlar ise fiyatların tam tersi düşebileceğine dikkat çekti.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve artan jeopolitik risk primi, küresel enerji piyasalarında sert fiyat yükselişlerini beraberinde getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta başlayan nükleer müzakerelerde İran'ın "iyi niyetli ve açık" bir tutum sergilemediğini belirterek görüşmelerin ilerleyişinden memnun olmadığını ifade etmesi piyasalardaki risk algısını güçlendirdi.
Aynı gün, artan jeopolitik gerilimlerle petrol fiyatları yükseliş eğilimine girdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 73 dolar seviyesinde kapanarak Haziran 2025'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. West Texas Intermediate (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 67,17 dolar seviyesinden işlem gördü.
Uzmanlar, yükselişi büyük ölçüde tırmanan askeri ve siyasi gerilimlerin oluşturduğu savaş risk primindeki artışa bağladı.
ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediğine ilişkin haberlerin 28 Şubat'ta piyasaların kapalı olduğu dönemde duyurulması, fiyatlara anlık tepki verilememesine yol açtı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesi de piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırdı. Gelişmeler, haftanın ilk işlem günü piyasaların açılmasıyla sert fiyat hareketleri yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi.
OCAK 2025 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE
Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.56 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.
Aynı saatte WTI ham petrolün varili ise yüzde 8,1 artışla 72,60 dolar seviyesinden işlem gördü. Piyasa katılımcıları, Asya piyasalarının açılmasıyla ham petrol fiyatlarına 10 dolar ve üstü artışın yansıyabileceğini öngörüyor.
Öte yandan, doğal gaz fiyatları da gerilimlerin etkisiyle haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı saat 10.30 itibarıyla 40,81 avro oldu.
Fiyatlar 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı. Avrupa'da gaz fiyatları böylece son 1 yılda görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
İRAN'IN PETROL ÜRETİMİ OPEC İÇİN KRİTİK KONUMDA
İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde 3'üncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor.
Küresel ham petrol arzının yaklaşık yüzde 4 ila yüzde 4,5'ini sağlayan ülkenin günlük petrol üretimi yaklaşık 3,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşiyor.
Ülkenin iç rafineri kapasitesi, Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy verilerine göre günlük yaklaşık 2,6 milyon varil düzeyinde. Veri sağlayıcı Kpler'e göre geçen yıl İran'ın LPG dahil yakıt ihracatı ise günlük yaklaşık 820 bin varil oldu.
STRATEJİK GEÇİŞ HATTI HÜRMÜZ BOĞAZI
Stratejik deniz geçiş noktalarından biri Hürmüz Boğazı'ndan da yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor.
Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri bu koridor aracılığıyla küresel pazarlara ulaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu üreticilerinin sevkiyatlarında bu geçit kritik rol oynuyor.
Küresel doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si de bu su yolundan gerçekleştiriliyor.
Uzmanlar İran arzında olası bir düşüşün OPEC ülkelerinin sahip olduğu yedek üretim kapasitesinin devreye alınmasıyla kısmen telafi edilebileceğini belirtiyor. Ancak son dönemde OPEC'in üretimi artırma politikaları nedeniyle bu tampon kapasitenin giderek azaldığı ifade ediliyor.
İRAN'IN DOĞAL GAZ REZERVLERİ KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ
Dünyanın en büyük doğal gaz rezerv havzalarından biri İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası, küresel gaz rezervlerinin yaklaşık üçte birini barındırıyor.
Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan bu rezerv alanının İran tarafı Güney Pars, Katar tarafı ise Kuzey Kubbe olarak adlandırılan bölgeyi işletiyor.
Güney Pars sahasında üretilen doğal gazın büyük bölümü, yaptırımlar ve teknik kısıtlamalar nedeniyle iç tüketimde kullanılıyor. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) verilerine göre İran'ın 2024 doğal gaz üretimi yaklaşık 276 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Bu üretimin yaklaşık yüzde 94'ü ise yurt içinde tüketildi.
İran'a ait Güney Pars sahasında tahmini 500 trilyon fit küp doğal gaz bulunduğu, bunun yaklaşık 360 trilyon fit küpünün ekonomik ve teknik olarak üretilebilir rezerv niteliği taşıdığı belirtiliyor.
GRAM ALIN 8 BİN TL'LERİ GÖRDÜ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de yaşanan son gelişmelerin altın piyasasına etkilerini değerlendirdi. ABD ve İsrail'in saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun petrol fiyatlarını etkileyeceğini belirten Sarı,"Hürmüz Boğazı daha ne kadar kapalı kalacak ve ticaret nasıl etkilenecek, yakından takip edeceğiz. Petrol fiyatlarında dün akşam yüzde 10'a varan yükselişler vardı, biraz orada da rahatlamanın olduğunu görüyoruz ama hala 80 dolara yakın bir petrol fiyatlamasının olduğunu görüyoruz. Ons altında 5.400 doların üzerinde fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Cumartesi ve bugün sabah 8.000 TL'leri gördük gram altında ama bugün geldiğimiz nokta." dedi.
GLOBAL PİYASADA YÜKSELİYOR İÇ PİYASADA DÜŞÜYOR
Altının global piyasada yükselirken iç piyasada düştüğüne dikkat çeken Sarı, "Evet, 8.000 TL'den açtık gram altını ama bugün geldiğimiz noktada 7.800 TL'lerden fiyatlandığını görüyoruz. Yani global piyasalarda ons altın yükselirken altın iç piyasada düşüyor. Ama globale de baktığımızda 'çok çok büyük tepki geldi mi?' derseniz, çok büyük de bir tepki gelmedi. Yüzde 2,5 altında yükselişlerin olduğunu gördük. Gümüşte de yine yüzde 2'lere yakın yükselişler gördük. Ama ocak ayını hatırlıyorsanız her gün neredeyse ons altında, gram altında 100 dolar, 100 TL yükselişler olmuştu. Ama dün akşam sadece 200 dolarlık bir tepki verdi. Yani aslında 6.000 dolarlara bile ulaşması gereken bir ons altın görebilirdik; görmedik. Piyasanın tepkisi sınırlı kaldı. O yüzden açıkçası Orta Doğu'dan beklenmedik bir gelişme olmazsa, burada altın fiyatlarının tam tersi düşeceğini bile söyleyebiliriz global piyasalarda." ifadelerini kullandı.
ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Sarı, "Şimdi şahsi fikrimi sorarsanız aslında; altın eğer güvenli limansa tutarlı hareketleri yapmasını bekleriz ama o kadar çok hızlı hareketlenmeler var ki, yani 100 dolar aşağı 200 dolar yukarı şeklinde... Artık güvenli liman yatırımı olmaktan bile uzaklaşan bir tablo içerisinde. O yüzden tabii ki altın yatırımcıları portföyü çeşitlendirmek için, portföyün dengesini korumak için altın bulundurabilirler ama tamamen portföyleri altına dönmek için çok riskli günlerden geçiyoruz."diyerek yatırımlarını altında tutmak isteyenlere uyarılarda bulundu.