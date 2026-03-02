Petrol ve doğal gazda 1 yıllık zirve | Altın uyarısı: Globalde yükseliyor iç piyasada düşüyor

Günlük 3,3 milyon varil petrol üreten ve OPEC içinde 3. büyük üretici olan İran, küresel ham petrol arzının yaklaşık yüzde 4-4,5'ini sağlıyor.

Avrupa'da Hollanda merkezli TTF doğal gaz fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artışla megavatsaat başı 40,81 avroya yükseldi ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi arz kesintisi endişelerini artırdı ve günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınan bu stratejik geçiş hattı risk altına girdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası Brent petrol varil fiyatı yüzde 8,5 artışla 79,19 dolara, WTI ham petrol ise yüzde 8,1 artışla 72,60 dolara yükseldi.

Aynı gün, artan jeopolitik gerilimlerle petrol fiyatları yükseliş eğilimine girdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 73 dolar seviyesinde kapanarak Haziran 2025'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. West Texas Intermediate (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 67,17 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta başlayan nükleer müzakerelerde İran'ın "iyi niyetli ve açık" bir tutum sergilemediğini belirterek görüşmelerin ilerleyişinden memnun olmadığını ifade etmesi piyasalardaki risk algısını güçlendirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve artan jeopolitik risk primi, küresel enerji piyasalarında sert fiyat yükselişlerini beraberinde getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesi de piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırdı. Gelişmeler, haftanın ilk işlem günü piyasaların açılmasıyla sert fiyat hareketleri yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediğine ilişkin haberlerin 28 Şubat'ta piyasaların kapalı olduğu dönemde duyurulması, fiyatlara anlık tepki verilememesine yol açtı.

Benzin fiyatları

OCAK 2025 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE



Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.56 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

Aynı saatte WTI ham petrolün varili ise yüzde 8,1 artışla 72,60 dolar seviyesinden işlem gördü. Piyasa katılımcıları, Asya piyasalarının açılmasıyla ham petrol fiyatlarına 10 dolar ve üstü artışın yansıyabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, doğal gaz fiyatları da gerilimlerin etkisiyle haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı saat 10.30 itibarıyla 40,81 avro oldu.

Fiyatlar 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı. Avrupa'da gaz fiyatları böylece son 1 yılda görülen en yüksek seviyeye ulaştı.