Gençlere 228 milyar TL'lik destek: İlk kez işe girenin 6 aylık maaşını devlet ödeyecek

İlk kez iş hayatına adım atacak gençler için önemli bir adım atıldı. Devlet ilk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşını ödeyecek. Bu amaçla Meclis'e sunulacak mali torba yasa teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı yasal düzenleme yer alıyor. Düzenlemeye göre, gençlerin işe ilk giriş adımını daha güçlü ve sürdürülebilir atabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek.

İŞVERENE DESTEK Gençlerin ilk iş deneyimine erişimi kolaylaştırılmak, istihdama kalıcı biçimde katılımları desteklenecek. İşverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engeller azaltılacak, gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dâhil olması sağlanacak. Bu kapsamında, 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı, yani 28 bin 75 lira İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

HEDEF 750 BİN KİŞİ



Her yıl 250 bin gencin ilk kez işe girmesi planlanırken, üç yıllık bir sürede 750 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Gençlerin işgücü piyasasına erken yaşta girişlerinin desteklenmesi ve ilave istihdam yoluyla istihdamlarının artırılması sağlanacak. Bu uygulama ile hem gençlerin iş deneyimi kazanması hem de özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hayata geçirilecek. Yetkililer konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltmaya yönelik güçlü bir geçiş mekanizması sunulacak. İşe ilk adım uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağlam bir başlangıç yapmasını destekleyen, ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi hedefleyen önemli bir istihdam aracı olacak."