Cimbom’un kalesi Kadıköy!

Galatasaray, yarın kupada Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanarak taraftarının gönlünü almak istiyor. Sarı-Kırmızılılar son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'nda büyük üstünlük kurdu. Rakibiyle oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kaybetti. Aslan'ın kaybettiği tak maç ise Süper Lig'i 13. sırada bitirdiği sezon. 2018 yılından bu yana oynanan 8 karşılaşmada 11 gol atan Cimbom kalesinde ise 5 gol gördü.



ZAHA G.SARAY'A GERİ DÖNECEK

G.Saray'dan Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha, Amerika'da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. İngilizmedyasına göre, 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönme ihtimali var.



ŞAMPİYON CİMBOM

EURO Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezonu G.Saray şampiyon olarak tamamlayacak. Aslan, Euro Club Index'in tahminine göre 91 puanla şampiyon olacak. Fenerbahçe 88 puanla sezonu 2. bitirecek. Beşiktaş ise sezonu 64 puanla 3. tamamlayacak.





DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın oynanacak dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Karşılaşmayı Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklandı.



Mücadelede Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Cihan Aydın, bu sezon iki takımın da 3'er lig maçını yönetti. Fenerbahçe, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kupada diğer maçların hakemleri: Trabzonspor- Bodrum FK: Zorbay Küçük, Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan, Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN