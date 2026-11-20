Mossad Direktörü Roman Gofman. Fotoğraf: Reuters

MOSSAD'DAN WASHINGTON'DA İRAN LOBİSİ

Öte yandan İsrail ve ABD arasında İran'a yönelik olası bir saldırı için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Washington'a giden Mossad Direktörü Roman Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelerek İran'ın kimyasal silah programını ilerlettiğine dair istihbarat sunduğu ve ABD-İsrail ortak saldırısı için lobi yaptığı bildirildi.

"TRUMP SADECE EKONOMİK BASKI İSTİYOR"

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın, Washington'ın uyguladığı ekonomik baskı kampanyasının İran üzerinde yeterince yıkıcı etki yarattığını düşündüğünü ve büyük çaplı bir askeri saldırıya gerek görmediğini aktardı. Haberde ayrıca Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkelerinin üst düzey yetkililerinin de ABD ile temas kurarak İran ile yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

İsrail'de Kanal 13 televizyonu ise Netanyahu'nun çarşamba akşamı katıldığı bir güvenlik toplantısında İran'a yönelik bir saldırının "kaçınılmaz" olduğunu söylediğini duyurdu. Eski IDF Operasyonlar Dairesi Başkanı Israel Ziv ise Netanyahu'nun Gazze modelini İran'da uygulamaya çalıştığını savunarak, yeni saldırıların Tahran yönetimini anlaşma masasına oturtma ihtimalini daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.

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