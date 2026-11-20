İsrail’de gizli İran planı ortaya çıktı: Netanyahu’dan Mossad’a özel talimat
Netanyahu’nun seçim öncesi ordu ve kabineden gizli olarak Mossad’a İran’a yönelik saldırı talimatı verdiği, planın ABD’nin durumu öğrenmesiyle rafa kalktığı öne sürüldü. Seçimi kaybedip iktidarını korumaya çalışan Netanyahu, şimdi de Mossad aracılığıyla Washington’da ABD-İsrail ortak saldırısı için lobi yürütüyor. Mossad Direktörü Roman Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 27 Ekim seçimleri öncesinde kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) haber vermeden Mossad Direktörü Roman Gofman'dan İran'a karşı gizli bir saldırı planlamasını istediği öne sürüldü.
NETANYAHU'DAN GİZLİ İSRAN TALİMATI
The Washington Post'un haberine göre, konuya aşina dört kaynak, Netanyahu'nun güvenlik bürokrasisindeki muhalefete rağmen İran'a yönelik gizli bir görev talimatı verdiğini aktardı. İddiaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, plan hayata geçirilmeden önce durumdan haberdar oldu.
Zamir ve diğer savunma yetkililerinin, seçim öncesinde düzenlenecek olası bir saldırının bölgede gerilimi tırmandırarak sandık güvenliğini ve seçim sürecini sekteye uğratacağı endişesiyle plana karşı çıktığı belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu da ay başında yayımladığı haberde, planın ABD'nin durumdan kazara haberdar olmasının ardından rafa kaldırıldığını duyurmuştu. İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise iddiaları yalanlayarak IDF'nin bilgisi dışında bir plan hazırlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.
İsrail'de düzenlenen genel seçimlerde hükümet kuracak oy çoğunluğunu elde edemeyen Netanyahu, koltuğunu kaybetmemek için savaş kartını zorlamaya devam ediyor.
MOSSAD'DAN WASHINGTON'DA İRAN LOBİSİ
Öte yandan İsrail ve ABD arasında İran'a yönelik olası bir saldırı için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Washington'a giden Mossad Direktörü Roman Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelerek İran'ın kimyasal silah programını ilerlettiğine dair istihbarat sunduğu ve ABD-İsrail ortak saldırısı için lobi yaptığı bildirildi.
"TRUMP SADECE EKONOMİK BASKI İSTİYOR"
Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın, Washington'ın uyguladığı ekonomik baskı kampanyasının İran üzerinde yeterince yıkıcı etki yarattığını düşündüğünü ve büyük çaplı bir askeri saldırıya gerek görmediğini aktardı. Haberde ayrıca Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkelerinin üst düzey yetkililerinin de ABD ile temas kurarak İran ile yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
İsrail'de Kanal 13 televizyonu ise Netanyahu'nun çarşamba akşamı katıldığı bir güvenlik toplantısında İran'a yönelik bir saldırının "kaçınılmaz" olduğunu söylediğini duyurdu. Eski IDF Operasyonlar Dairesi Başkanı Israel Ziv ise Netanyahu'nun Gazze modelini İran'da uygulamaya çalıştığını savunarak, yeni saldırıların Tahran yönetimini anlaşma masasına oturtma ihtimalini daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.