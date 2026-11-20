Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Milan , deneyimli orta saha oyuncusunu gelecek temmuz ayında bonservissiz transfer etmek için fırsat kolluyor.



MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Bruno Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamaması, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

Sky Sports'un haberine göre İngiliz kulübü, takım kaptanına 2029 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Portekizli yıldızın Manchester United'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de kabul etmediği öne sürüldü.