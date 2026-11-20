Bruno Fernandes elden kaçıyor! Galatasaray'a dev rakip
Galatasaray'ın Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Milan ile birlikte Portekizli yıldızı 2027 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer gündemine Manchester United forması giyen Bruno Fernandes yeniden girdi.
Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Milan, deneyimli orta saha oyuncusunu gelecek temmuz ayında bonservissiz transfer etmek için fırsat kolluyor.
MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Bruno Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamaması, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.
Sky Sports'un haberine göre İngiliz kulübü, takım kaptanına 2029 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Portekizli yıldızın Manchester United'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de kabul etmediği öne sürüldü.
Bruno Fernandes'in mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.
Bununla birlikte Manchester United'ın anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.
İngiliz ekibinin bu hakkını kullanması halinde Galatasaray ve Milan'ın futbolcuyu bonservissiz transfer etme planı gerçekleşemeyecek.
GALATASARAY DAHA ÖNCE 50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI
Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e ilgisi daha önce de transfer iddialarına konu olmuştu.
Sarı-kırmızılıların ağustos ayında Portekizli futbolcu için bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif hazırladığı ileri sürülmüştü.
Ancak Manchester United yönetiminin takım kaptanının ayrılığına sıcak bakmadığı belirtilmişti.
Bruno Fernandes, Haziran 2026'da Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den gelen yüksek bedelli transfer teklifini de geri çevirmişti.
Portekizli futbolcu, o dönemde yaptığı açıklamada üst düzey futbol oynamaya devam etmek istediğini ifade etmişti.
Galatasaray ve Milan'ın bonservissiz transfer planında belirleyici unsur, Manchester United'ın sözleşmedeki uzatma hakkına ilişkin kararı olacak.
İngiliz kulübünün opsiyonu kullanması durumunda Bruno Fernandes'in mevcut anlaşması 2028 yazına kadar devam edecek.