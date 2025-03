Mouinho eski yardımcısı Morais’in ekibi Bodrum’u 4 golle yıktı!

Fenerbahçe 4 köşe. 5. dakikada Skriniar oluşan karambol sonrası kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 31'de Talisca'nın eline çarpan top sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Puscas ağlara yolladı: 1-1. 1 dakika sonra En Nesyri, sol ayağıyla arka direğe yerden çevirdi. Arka direkte Oğuz tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 36'da Szymanski'nin kafa vuruşuyla Fener farkı 2'ye çıkardı: 1-3.



İRFAN CAN GOLE İZİN VERMEDİ

45'te Mert ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Talisca gole çevirdi: 1-4. 65'te Puscas kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 1 dakika sonra Okita, ceza sahasının solundan dar açıdan şutunu çekti. İrfan Can bir kez daha gole izin vermedi. 85'te Fredy şık bir vuruşla farkı 1'e indiren golü attı: 2-4. 90+2'de Fredy'nin kullandığı korner direkten geri geldi. Fener 4 golle 3 puanı kaptı.

Dusan Tadic tarihe geçti.



Maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Tadic, Sarı-Lacivertliler'deki 100. maçına çıktı. Tadic, 100 maça en erken ulaşan oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçti. Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 29 asistlik performans ortaya koydu.



İRFAN CAN'DAN TESELLİ

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Bodrum FK'nın 18 yaşındaki genç kalecisi Rüzgar'ı yediği gollerden sonra teselli etti. Milli oyuncunun bu hareketi sosyal medyada büyük övgü aldı.



BODRUM'UN ORUCUNU BOZDU!

Süper Lig'de Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, 8 karşılaşmada ilk kez kalesinde gol gördü. Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Morais, Fenerbahçe'ye karşı ilk 45 dakikada 4 gole engel olamadı.



TAKIM İLK YARIDA MAÇI ÖLDÜRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı sonrası konuştu. Portekizli teknik adam, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

