NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü'nde eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili MASAK tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. "Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek veya bunu vadetmek", "yasa dışı bahis oynamak" ve "yasa dışı suç gelirlerini aklamak" suçları yöneltilen Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, bahis baronu Veysel Şahin'in kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığı kaydedildi.

Veysel ŞahinBAHİS BARONUYLA BAĞLANTILI



MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildi. Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı belirlendi. Bu isim veya şirketlerden biri de NEF İnşaat'tı. Eyüp Ur'un banka hesabına bakıldığında, 'Veysel Şahin' adına NEF İnşaat'a 8 Haziran 2015 - 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gönderildiği görüldü. Bu tarihlerde Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi. 2021'de de Timur, Galatasaray'da Başkan vekili pozisyonuna getirildi. Kilit isim olan Eyüp Ur'un, Veysel Şahin'le para transferi olan 24 ayrı kişiyle para transferine de rastlandı. Ur'un hesabından ayrıca Şahin'in çalışanı Hakan Canbay adına da NEF'e daire parası gönderdiği görüldü.