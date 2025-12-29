CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarılara göre Türkiye genelinde etkisini artıran İzlanda kökenli soğuk hava dalgası hava sıcaklıklarını hızla düşürecek. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklenirken; fırtına, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı verildi.
Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken birçok bölgede kuvvetli kar, fırtına, buzlanma ve don riski bekleniyor.
İşte 29 Aralık Pazartesi anlık hava durumu raporu...
16 İL İÇİN SARI KODLU KAR YAĞIŞI ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Yapılan değerlendirmelere göre bu illerde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı, özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün artacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
SOĞUK HAVA DALGASI YURT GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRIYOR: KAR, FIRTINA VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE
Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerde güneyli yönlere döneceği tahmin ediliyor. Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olacağı öngörülüyor.
BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur olarak başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği bildirildi.
Yetkililer, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi riskine karşı uyarıda bulundu.
GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU’DA KAR KALINLIĞI ARTACAK
Son değerlendirmelere göre pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışlarının; Şanlıurfa, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari’de ise kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması bekleniyor.
Bölgede buzlanma ve don olaylarının yanı sıra, yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA KAR ALARMI: HANGİ İLÇELERE YAĞACAK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sistemin kuzeyden gelmesi nedeniyle İstanbul’un kuzey hattı ile Anadolu Yakası’nın daha soğuk olacağını belirtti. Tek, şu bölgeleri işaret etti:
“İstanbul Havalimanı, Kilyos, Beykoz ve Sarıyer hattında sıcaklıklar daha düşük. Anadolu Yakası genel olarak Avrupa Yakası’na göre daha serin. Bu nedenle kar yağışını özellikle Anadolu Yakası ve yüksek kesimlerde daha yoğun göreceğiz.”
Rakımı 500 metrenin üzerindeki bölgelerde kar örtüsünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tek, alçak kesimlerde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini söyledi.
YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE DE KAR SÜRPRİZİ
Haftalık tahminlere değinen Adil Tek, kış şartlarının hafta boyunca İstanbul’da etkili olacağını belirtti. Pazartesi günü yağışların azalacağını söyleyen Tek, çarşamba günü yeni bir sistemin geleceğini ifade etti:
“Çarşamba günü önce yağmur, akşam saatlerinde ise yeniden kar yağışı bekliyoruz. Yeni yıla da serin ve kar ihtimali olan bir havayla gireceğiz.”
“SON YILLARIN EN SERT KIŞI OLABİLİR”
Bu kışın son yılların en sert dönemlerinden biri olabileceğine dikkat çeken Tek, şu değerlendirmede bulundu:
“Son 3-4 yıldır İstanbul’da bu kadar kuvvetli bir kış yaşanmamıştı. Tahminlerimize göre bu yıl, son yılların en soğuk kışı olmaya aday. Ocak ayı genel olarak mevsim normallerinin altında geçecek. İstanbullular dondurucu bir ocak ayına hazır olmalı.”
MARMARA’NIN DOĞUSU İÇİN KAR ALARMI
Yağışların İstanbul’la sınırlı kalmayacağını belirten Tek, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı için de uyarıda bulundu:
“Sistem Marmara’nın doğusuna doğru kayıyor. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu hattında kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz hattında ulaşımda aksamalar yaşanabilir.”
29 ARALIK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede kar, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgâr beklenirken; buzlanma, don ve sis riski öne çıkıyor.
AKOM: İSTANBUL’DA FIRTINA VE ARALIKLI YAĞIŞ BEKLENİYOR
AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olduğu belirtildi. Megakentte aralıklı yağışlar ve zaman zaman fırtına bekleniyor.
Açıklamada, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği ve buna aralıklı yağış geçişlerinin eşlik edeceği ifade edildi.
MARMARA’DA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı yağış beklenirken, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülecek. Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek.
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu.
EGE’DE SOĞUK PUS VE DON RİSKİ
Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli: Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu.
Muğla: Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ’DE KIYILAR YAĞMURLU YÜKSEKLER KARLI
Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.
Adana: Parçalı ve çok bulutlu.
Antalya: Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU’DA HAFİF KAR VE BUZLANMA
İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde hafif kar yağışı görülecek. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis etkili olacak.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı.
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu.
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ KUVVETLENİYOR
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz çok bulutlu. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don görülecek.
Bolu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı kar yağışlı.
Düzce: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı kar yağışlı.
Sinop: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Zonguldak: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YAĞIŞLI HAVA SÜRÜYOR
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Rüzgâr kuvvetli esecek.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.
DOĞU ANADOLU’DA KAR VE DONDURUCU SOĞUK
Doğu Anadolu genelinde çok bulutlu hava etkili. Güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Kars: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Malatya: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
Van: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU’DA KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgârın kuvvetli esmesi bekleniyor.
Batman: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Mardin: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı.