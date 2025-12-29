CANLI: Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek

SOĞUK HAVA DALGASI YURT GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRIYOR: KAR, FIRTINA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.