Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi

SABAH, Ziylan'ın İstanbul Göktürk'te uyuşturucu partileri verdiği belirtilen villasının bulunduğu lüks siteyi havadan görüntüledi (Fotoğraf: Çağrı Oğuz)

Bu temin edilen uyuşturucu maddeler, Garipoğlu'nun yalısında görevli olan ve tutuklanan 5 şüpheli tarafından yalıya özel olarak gelen misafirlere sunuldu ve ikram edildi.

Karara göre FLO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uğur Ziylan da tıpkı Kasım Garipoğlu gibi bu uyuşturucu partilerini düzenleyen isimlerden biriydi. Bu partilere çok sayıda ünlü isim katıldı.

UYUŞTURUCU MADDELER TUVALETTE KULLANILIYORDU

MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer'in ise sahibi olduğu Bebeköy'deki MOMO şubesinde de tıpkı Etiler'de geçtiğimiz haftalarda narkotik baskınına uğradı.

Tuvaletinde uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen Kütüphane gibi, uyuşturucu maddenin özel olarak tuvaletlerde kullanıldığına dikkat çekildi.

Bu suretle uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu anlatıldı. Şüphelilerden Yılmaz Burak Bozkurt'un düzenlediği yeni yıl partisinde uyuşturucu madde artığı ele geçirildi.