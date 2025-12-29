Ünlülerin uyuşturucu partisinin adresi ortaya çıktı! Mahmut Uğur Ziylan'ın o villası görüntülendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu isimlerden FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer de bulunuyordu. Ziylan'ın uyuşturucu partileri verdiği iddia edilen villasının yer aldığı site görüntülendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan FLO Yönetim Kurulu üyesi işadamı Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.
Tutuklanma gerekçelerine ise SABAH ulaştı. Karara göre, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun yalısı ve yatında düzenlediği uyuşturucu partilerinde özel olarak uyuşturucu madde temin edildi.
Bu temin edilen uyuşturucu maddeler, Garipoğlu'nun yalısında görevli olan ve tutuklanan 5 şüpheli tarafından yalıya özel olarak gelen misafirlere sunuldu ve ikram edildi.
Karara göre FLO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uğur Ziylan da tıpkı Kasım Garipoğlu gibi bu uyuşturucu partilerini düzenleyen isimlerden biriydi. Bu partilere çok sayıda ünlü isim katıldı.
UYUŞTURUCU MADDELER TUVALETTE KULLANILIYORDU
MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer'in ise sahibi olduğu Bebeköy'deki MOMO şubesinde de tıpkı Etiler'de geçtiğimiz haftalarda narkotik baskınına uğradı.
Tuvaletinde uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen Kütüphane gibi, uyuşturucu maddenin özel olarak tuvaletlerde kullanıldığına dikkat çekildi.
Bu suretle uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu anlatıldı. Şüphelilerden Yılmaz Burak Bozkurt'un düzenlediği yeni yıl partisinde uyuşturucu madde artığı ele geçirildi.
KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Soruşturmaya konu bir takım şüpheliler hakkında yakalama kararı bulunduğu bu nedenle şüphelilerin serbest kalmaları halinde kaçabilecekleri yahut saklanabileceklerine dair somut bulguların olduğu bu nedenle tutuklama kararı verildiği anlatıldı.