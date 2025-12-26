Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha için sürpriz bir isimde karar kıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen hız kazandı.
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim kurulu transfer için toplandı.
Sarı-lacivertli kulüpte futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transfer görüşmeleri için gece saatlerinde yurt dışına çıktı.
TRANSFER TOPLANTISI VE YAŞANANLAR
Sadettin Saran'ın kulüp binasına gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, transferde son durumu değerlendirmek için acil bir toplantı yaptı.
Kulüp binasındaki yönetim toplantısında transferi gündemde olan isimlerin son durumu tek tek ele alındı.
YURT DIŞINA GİTTİ
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, bu gelişmenin ardından Sadettin Saran'ın talimatıyla görüşmeleri sürdürmek için yurt dışına gitti.
Daha önceden planlanan bir ziyaret için Doha'ya giden Ertan Torunoğulları'nın, daha sonra transfer görüşmeleri için Avrupa'ya geçeceği öğrenildi.
GÜNDEM ORTA SAHA VE FORVET
Transferde gaza basma kararı alan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha ve forvet takviyesi için önemli görüşmeler yapacak.
Sarı-lacivertliler en kısa sürede iki bölgeye takviye için somut adımlar atacak.
TALISCA'DAN BREZİLYA İDDİALARINA YANIT
Fenerbahçe forması Anderson Talisca, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcu, şu anda Brezilya'ya geri dönüşün söz konusu olmadığını söyledi. Talisca, Brezilya Milli Takımı hedefi için de konuştu.
Brezilya'ya olası geri dönüşü için konuşan Talisca, "Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir." dedi.
Talisca, Brezilya'ya geri dönme kararı aldığında yetiştiği kulüp Bahia'nın öncelikli olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu." diye konuştu.
Brezilya Milli Takımı ile ilgili konuşan Talisca, "Ancelotti ile temas kurmadım. Bir oyuncu, Brezilya Milli Takımı'na girebilmek için kulübünde elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu konuda sakinim. Burada işimi yapıyorum ve çağrılmam gerekiyorsa, çağrılacağım. Çağrılmazsam, öyle olsun... Çok fazla oyuncu var." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye geçen yıl transferi için konuşan Talisca, "Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum. Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz." sözlerini sarf etti.
SZYMANSKI İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 10 milyon euro bekliyor.
Sarı-lacivertlilerde taraftarların tepki gösterdiği Polonyalı futbolcu, kupada Beşiktaş ile oynanan derbide de etkili olamadı.
Szymanski, Fenerbahçe kariyerine Beşiktaş karşısındaki kötü performansıyla nokta koymaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, 10 milyon euro bandında teklif gelirse Polonyalı yıldızın satışına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
İRFAN CAN'A POLONYA'DAN TALİP
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Polonya devinin ilgilendiği ortaya çıktı.
Polonya'nın büyük kulüplerinden Legia Varşova, İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.
27 yaşındaki kaleci ile daha önce yine bir Polonya ekibi olan Cracovia'nın ilgilendiği öne sürülmüştü.
Bu sezon Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig dahil 6 maçta forma şansı bulan İrfan Can Eğribayat, söz konusu maçlarda 6 gol yedi, 2 kez kalesini gol kapadı.
MUSABA TRANSFERİ BİTTİ
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu ile 3.5+1 yıllık anlaşma sağladı.
Taraflar arasında Anthony Musaba'nın yıllık maaşı 1,4 milyon euro olmak üzere anlaşmaya varıldı.
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
ORTA SAHADA SÜRPRİZ
Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha için diğer adaylarla görüşmelere başladı.
Bu doğrultuda gündeme Arthur Avom ismi geldi.
Merkez orta saha olarak görev yapan ve 6 ile 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Avom, bu sezon Loreint formasıyla 16 maçta süre alırken 1 kez asist yaptı.
Kamerunlu futbolcunun Fransız ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Avom'un sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonun da bulunduğu ancak Fransız ekibi yetkililerinin Avom'la henüz yeni sözleşme için bir görüşme yapılmadığı aktarıldı.
Arthur Avom'a Fransa Ligue 1 ve Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiği biliniyor.
