Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için son bir haftaya girilirken, artışa ilişkin üç formül öne çıkıyor. Tahminler SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 11.42-12.42, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 17.79-18.84 aralığına işaret ediyor...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarının netleşmesi için son 1 haftaya girildi.
5 Ocak'ta belli olacak 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 11 olarak belirlenen Ocak artışına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. Ancak artışa ilişkin ipuçları da geliyor. 3 formül öne çıkıyor.
FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta "İnşallah yılı yüzde 30 civarında enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde" dedi. Bu yıl yüzde 30 ile tamamlanırsa, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 11.42 olacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme de 16 bin 881 liradan 18 bin 809 liraya ulaşacak.
Memurlar ve emeklileri ise yüzde 30'luk tahmine göre yüzde 6.11 farkla yüzde 17.79 zam alacak. Bu oran bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaşı memurlarda 50 bin 503 liradan 60 bin 487, emeklilerinde 22 bin 672 liradan 27 bin 706 liraya yükseltecek.
FORMÜL 2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım verisinin açıklanmasının ardından, 2025 enflasyonunu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini açıklamıştı.
2025 yılı yüzde 31 ile kapatılırsa, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 954 lira olacak. Memurlara ve emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, Ocak zamları da yüzde 18.7'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 60 bin 947, emeklilerinde 27 bin 912 liraya çıkacak.
FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.17 oldu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 12.42 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 978 liraya çıkacak. Memurlara ve emeklilerine ise yüzde 7.07 enflasyon farkıyla yüzde 18.84 zam yapılacak. En düşük maaş memurlarda 61 bin 18, emeklilerinde 27 bin 944 lirayı bulacak.