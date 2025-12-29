Memur ve emekli zammında son viraj! Ocak artışı için 3 formül masada

Türk lirası (AA) Memurlar ve emeklileri ise yüzde 30'luk tahmine göre yüzde 6.11 farkla yüzde 17.79 zam alacak. Bu oran bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaşı memurlarda 50 bin 503 liradan 60 bin 487, emeklilerinde 22 bin 672 liradan 27 bin 706 liraya yükseltecek.

Türk Lirası (AA) FORMÜL 2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım verisinin açıklanmasının ardından, 2025 enflasyonunu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini açıklamıştı.

Türk lirası (AA) 2025 yılı yüzde 31 ile kapatılırsa, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 954 lira olacak. Memurlara ve emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, Ocak zamları da yüzde 18.7'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 60 bin 947, emeklilerinde 27 bin 912 liraya çıkacak.

Türk Lirası (AA) FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.17 oldu.