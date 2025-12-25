Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği genç yıldızı listesine aldı ve imza attırmak için yakından takipte. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfer dönemini en verili şekilde geçirmek adına dört koldan saldırıyor. Kanarya, iki ezeli rakibine çalım atmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİ GEÇİYOR

Fenerbahçe'de liglere verilen arada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarısı için planlamalara başlayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun, kadro yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli teknik adamın, Kerem Aktürkoğlu hakkında radikal bir hamleye hazırlandığı belirtiliyor.

GÖZLER TRANSFER VE KADRO PLANLAMASINDA

Sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gündem tamamen transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapılacak takviyelerle sezonu kupalarla tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte Tedesco, yalnızca transfer listesiyle değil, mevcut kadronun ikinci yarı planlamasıyla da yakından ilgileniyor.

TEDESCO'DAN RADİKAL KARARLAR

Başarılı çalıştırıcının, sezonun ikinci yarısında sahaya süreceği kadro için net kararlar almaya başladığı ifade ediliyor. Bu kararların ilk ve en dikkat çekeni ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Sezon başında oldukça tartışmalı bir transfer sürecinin ardından 22,5 milyon euro bedelle Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Milli futbolcu, özellikle son haftalardaki performansıyla taraftarların da tepkisini çekti.

KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde sergilediği oyun sonrası eleştirilerin odağı haline geldi. Tedesco'nun, Anthony Musaba transferinin tamamlanması ve Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Kerem'i yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Beşiktaş maçında oyundan alındıktan sonra kulübede üzgün görüntüsüyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla son 5 Süper Lig maçı ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında skor katkısı sağlayamadı. Bu tablo, teknik heyetin kararında etkili oldu.

İKİNCİ YARI İÇİN ROLÜ DEĞİŞEBİLİR

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki rolünün değişmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem transfer gelişmeleri hem de Tedesco'nun kadro tercihleri, milli futbolcunun geleceğini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ SONRASI TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından transfer planlaması yeniden şekillendi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda bazı oyuncuların durumu netleşirken, ara transfer döneminde izlenecek yol da belli oldu.

MUSABA HAMLESİ OĞUZ AYDIN'I GERİ PLANA ATTI

Derbide eleştirilerin odağında yer alan Oğuz Aydın'ın performansı, Anthony Musaba transferinin önemini ortaya koydu. Musaba'nın resmiyet kazanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ilk 11 şansının ciddi şekilde azalacağı ifade ediliyor. Tedesco'nun, fiziksel olarak hazır durumda olan Musaba'yı sağ kanatta ilk maçtan itibaren sahaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile Dorgeles Nene arasındaki rekabet sürerken, sağ kanatta Musaba–Oğuz Aydın ikilisinin rotasyonu hedefleniyor.

TARIK ÇETİN İKİNCİ KALECİLİĞE YÜKSELDİ

Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla takdir toplayan Tarık Çetin, Fenerbahçe'de ikinci kaleci konumuna yükseldi. Bu gelişmenin ardından İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği öğrenildi.

MERT MÜLDÜR GÜVEN TAZELEDİ

Mert Müldür, derbideki istikrarlı oyunu sayesinde teknik heyetin güvenini kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

SKRINIAR İÇİN NET TAVIR: SATILIK DEĞİL

Savunmanın kilit ismi Milan Skriniar'a Milan'dan resmi ilgi olduğu öğrenildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Slovak stoper için net bir duruş sergileyerek "Satılmayacak tek futbolcumuz" yanıtını verdi.

STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE

Jayden Oosterwolde'nin derbide yetersiz kalması, savunma hattına takviye ihtiyacını gündeme getirdi. Özellikle stoper tandeminin sol tarafı için transfer seçeneği masaya yatırıldı.

SZYMANSKI İÇİN AYRILIK SİNYALİ

Sebastian Szymanski'nin Beşiktaş karşısındaki performansı, Polonyalı oyuncunun Fenerbahçe kariyerinin sonuna yaklaştığı yorumlarını beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda Szymanski'nin satışına olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER STRATEJİSİ NETLEŞTİ

Beşiktaş yenilgisi sonrası yapılan değerlendirmeler, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde daha net ve hedef odaklı adımlar atacağını gösteriyor. Sarı-lacivertliler, hem kadro içi revizyon hem de nokta transferlerle sezonun ikinci yarısına güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'DE SZYMANSKI İÇİN AYRILIK KAPISI ARALANDI

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, performansı tartışma konusu olan Sebastian Szymanski için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

BEKLENTİ: 10 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı orta saha için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ara transfer döneminde kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

DERBİ SONRASI ELEŞTİRİLER ARTTI

Sebastian Szymanski, son haftalarda sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan derbide de beklentilerin altında kalan Polonyalı futbolcu, oyuna etki edemedi. Bu durum, taraftar tepkisinin artmasına ve ayrılık iddialarının güçlenmesine neden oldu.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. Polonyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Ancak istikrarsız performansı, yönetimin gelecek planlarında soru işaretleri oluşturdu.

KARAR TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe cephesi, Szymanski ile ilgili nihai kararını gelecek resmi tekliflere göre verecek. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi halinde Polonyalı oyuncuyla yolları ayırarak ara transferde yeni hamlelere yönelmeyi hedefliyor.

DEVLERİN ADEM YEŞİLYURT SAVAŞI

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu genç yıldızı Adem Yeşilyurt, gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Daha önce Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği genç oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi.

KISA SÜREDE İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, takımda bazı futbolcuların bahis cezası almasının ardından bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Kısa sürede teknik heyetin güvenini kazanan Adem Yeşilyurt, ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Hücumdaki etkili oyunu, hızı ve bire birlerdeki başarısıyla dikkat çeken genç yetenek, performansını 1 gol ve 2 asistle süsledi. Bu çıkışı, Süper Lig ekiplerinin scout ekiplerinin radarına girmesini sağladı.

FENERBAHÇE İSTEKLİ

Adem Yeşilyurt'u ilk olarak Fenerbahçe'nin tribünden izlediği öğrenilirken, son gelişmelerle birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor'un da genç oyuncuyu listesine aldığı belirtildi. Üç kulübün de sezon boyunca performansını yakından takip edeceği ifade ediliyor. Sarı lacivertlilerin bu transferi bitirmek adına elini hızlı tutmak istediği öğrenildi.

KARŞIYAKA SATIŞA SICAK DEĞİL

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka'nın, ara transfer döneminde Adem Yeşilyurt'u satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak yeşil-kırmızılı yönetimin, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde durumu değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

MİLLİ TAKIM KAPISI AÇILIYOR

Genç yıldızın yükselen grafiği, milli takım cephesinde de karşılık buldu. U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman'ın Adem Yeşilyurt'u yakından takip ettiği ve genç futbolcunun ocak ayı başında yapılacak milli takım kampına davet edilmesine kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

