Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!

TEDESCO'DAN RADİKAL KARARLAR Başarılı çalıştırıcının, sezonun ikinci yarısında sahaya süreceği kadro için net kararlar almaya başladığı ifade ediliyor. Bu kararların ilk ve en dikkat çekeni ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA FLAŞ GELİŞME Sezon başında oldukça tartışmalı bir transfer sürecinin ardından 22,5 milyon euro bedelle Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Milli futbolcu, özellikle son haftalardaki performansıyla taraftarların da tepkisini çekti.

KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde sergilediği oyun sonrası eleştirilerin odağı haline geldi. Tedesco'nun, Anthony Musaba transferinin tamamlanması ve Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Kerem'i yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi.

SKOR KATKISI VEREMEDİ Beşiktaş maçında oyundan alındıktan sonra kulübede üzgün görüntüsüyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla son 5 Süper Lig maçı ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında skor katkısı sağlayamadı. Bu tablo, teknik heyetin kararında etkili oldu.