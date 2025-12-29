Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında şok detaylar ortaya çıktı. Sosyetik işadamları ve ünlülerin, lüks otellerde villalarda, yatlarda, gece kulüplerinde parti üstüne parti verdikleri anlaşıldı. Sosyetik isimlerin kurduğu After Party tüzüğü de ortaya çıktı. İş dünyası ve fenomenlerin katıldığı bu özel etkinliklerin işleyişinde 6 maddelik gizli bir hiyerarşi işletiliyor.
Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede büyük bir adım atıldı. İstanbul'da yapılan seri operasyonlar sonucunda işadamlarının "Uyuşturucu ve seks partileri" düzenlediği anlaşıldı.
TAKVİM ORTAYA ÇIKARMIŞTI
TAKVİM, Kasım Garipoğlu'nun villasında uçuk partiler düzenlediğini ortaya çıkardı.
Bir gizli tanık, yalıda özel görevlilerin davetlilere tabak tabak uyuşturucu dağıttığını anlattı.
Aynı şekilde Hamdi Beşer'in restoranlarında partiler verdiği iddia edildi.
Deliller ele geçirildi. Mahmut Ziylan'ın da Göktürk'teki villasında sapkın alemler yapıldığı kayıtlara girdi.
KİRLİ EĞLENCE TÜZÜĞÜ!
Parti mekanı ve zamanı özel davetlilere DM'den bildiriliyor.
Mekana fenomenler, mankenler ve eskort kızlar çağrılıyor.
İçeriye uyuşturucuyu servis edecek bilinen torbacılar alınıyor.
Kapıdaki özel güvenlik, gelenlere önceden belirlenen şifreyi soruyor.
Davetlileri ve partiye katılacak kızları patronlar belirliyor.
Herhangi bir baskına karşı gizli kaçış kapıları bulunuyor...
Mehmet Akif Ersoy'un "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Veyis Ateş ve Viyana'ya kaçmak üzereyken yakalanan Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
17 ÜNLÜYE GÖZALTI
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda son olarak; rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, iş adamı Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sosyal medyada "thebacim" lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler ile işletmeciler Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan Jandarma narkotik şubesi tarafından gözaltına alındı.
34 MEKANA BASKIN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; Amaya, Bebek Otel, Taksim Club IQ, Suma Han gibi mekanlara yapılan aramalarda uyuşturucu madde, aparatı ve çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Suma Han'da bulunan 301 nolu gizli oda aramaların odağı oldu.
AFTER PARTİ NASIL İŞLİYOR?
Ünlülerin After Party tüzüğü ortaya çıktı. İş dünyası ve fenomenlerin katıldığı bu özel etkinliklerin işleyişi şöyle sürüyor:
Seçicilik ve Kapalılık: Herkes davet edilmez. Kulüp içinden kulaktan kulağa yayılır ya da WhatsApp/Telegram grupları oluşturulur.
Mekân: Mekanlarda gizli bölümler kurulur. Yine rezidans, otel odası, özel ofis veya lüks villalar seçilir. Mekanlar sık sık değişir, aynı yerde peş peşe özel etkinlik düzenlenmez. Özel mekanlara şifre ile girilir.
Hiyerarşi: Bu tür ortamlar genelde eşitlikçi değildir. En başta parayı koyan, ardından fenomen, sanatçı ve aracı figürler. Bir de takılan ama karar mekanizmasında olmayanlar olur. Bunlar eğlendirmek için çağrılan eskortlar oluşturuyor.
Neden talep görüyor?: Eğlenmekten çok aidiyet duygusu ve güç gösterisi. Birçokları için "Seçilmiş olma" hissi. Kurulan network çalışma hayatında sıçrama olarak kullanılıyor.
Nasıl açığa çıkıyor?: Sosyal medyada paylaşımlar çıkıyor. Özellikle fenomenler burada öne çıkıyor. Davet edilemeyenler intikam alıyor veya içerden bilgi sızdırıyor. Ağlar büyüyor, partiler artıyor.
LÜKS VİLLADA KİRLİ PARTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan FLO Yönetim Kurulu üyesi işadamı Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. Karara göre, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun yalısı ve yatında düzenlediği uyuşturucu partilerinde özel olarak uyuşturucu madde temin edildi.
Yine Mahmut Uğur Ziylan da uyuşturucu partilerini düzenleyen isimlerden bir tanesiydi. Bu partilere çok sayıda ünlü isim katıldı. Ziylan, partiler için Göktürk'teki liüks villasını kullandı.
Hamdi Burak Beşer'in ise sahibi olduğu Bebeköy'deki MOMO şubesinin tuvaletinde uyuşturu kullanım alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Takvim'de Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, şüphelileden Yılmaz Burak Bozkurt'un düzenlediği partide uyuşturucu madde artığı ele geçirildi.