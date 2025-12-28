Trabzonspor transferde şova başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları listede

Ahmed Kutucu (AA) AHMED KUTUCU GÜNDEMDE Bordo-mavililerin yerli rotasyon için düşündüğü isimlerden biri de Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu oldu. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 8 maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Jerome Opoku (AA) STOPERDE ALTERNATİF İSİMLER Trabzonspor savunma hattı için de yoğun mesai harcıyor. Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına varıldığı ancak kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle süreç yavaşlamaya girdi. Yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişme sonrası bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen Ganalı savunmacı Jerome Opoku'yu da alternatifler arasına aldı.

Aral Şimşir (AFP) KANAT TRANSFERİNDE ARAL ŞİMŞİR SEÇENEĞİ Sol kanat için Nice forması giyen Boga'yı listesinde tutan Trabzonspor, Midtjylland'da oynayan Aral Şimşir'i de yakından takip ediyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 26 resmi maça çıkan Aral Şimşir, 5 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen genç oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı.

Umut Nayir (AA) FORVETTE UMUT NAYİR İHTİMALİ Trabzonspor, Onuachu'nun yokluğunda forvet hattında yaşanan sorunları çözmek adına Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i de gündemine aldı. Bu sezon 18 maçta 8 gol ve 3 asist üreten deneyimli santrforun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Transferin takas formülüyle sonuçlanabileceği konuşuluyor.