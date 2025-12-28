PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor transferde şova başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları listede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen Trabzonspor, Süper Kupa öncesi transferde gaza bastı. Bordo mavililer, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları başta olmak üzere birçok isim listede yer alıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor yönetimi, ara transfer döneminde stoper, kanat, bek ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu için temaslar sürerken, kadroda dengeyi sağlayacak hamleler üzerinde duruluyor.

OĞUZ AYDIN HAMLESİ

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için sürpriz bir hamle yaptı. Bordo-mavililerin, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfere özel önem verdiği ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de düzenli olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Milli futbolcunun da daha önce birlikte çalıştığı Tekke faktörü nedeniyle Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta süre alan Oğuz Aydın, 2 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

AHMED KUTUCU GÜNDEMDE

Bordo-mavililerin yerli rotasyon için düşündüğü isimlerden biri de Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu oldu. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 8 maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

STOPERDE ALTERNATİF İSİMLER

Trabzonspor savunma hattı için de yoğun mesai harcıyor. Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına varıldığı ancak kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle süreç yavaşlamaya girdi. Yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişme sonrası bordo-mavililer, Başakşehir forması giyen Ganalı savunmacı Jerome Opoku'yu da alternatifler arasına aldı.

KANAT TRANSFERİNDE ARAL ŞİMŞİR SEÇENEĞİ

Sol kanat için Nice forması giyen Boga'yı listesinde tutan Trabzonspor, Midtjylland'da oynayan Aral Şimşir'i de yakından takip ediyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 26 resmi maça çıkan Aral Şimşir, 5 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen genç oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı.

FORVETTE UMUT NAYİR İHTİMALİ

Trabzonspor, Onuachu'nun yokluğunda forvet hattında yaşanan sorunları çözmek adına Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i de gündemine aldı. Bu sezon 18 maçta 8 gol ve 3 asist üreten deneyimli santrforun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Transferin takas formülüyle sonuçlanabileceği konuşuluyor.

YERLİ SAVUNMACILAR LİSTEDE

Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli stoper arayışını da sürdüren Trabzonspor'un listesinde Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydin ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ bulunuyor. Samet Akaydin'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Ümit Akdağ'ın ise sol ayaklı ve çok yönlü bir savunmacı olması teknik heyetin dikkatini çekiyor.

GELECEĞE YATIRIM: ADA İBİK

Trabzonspor scout ekibinin Manisa FK forması giyen 2008 doğumlu Ada İbik'i de yakından takip ettiği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olan genç futbolcu, sol bek ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bordo-mavililerin, geleceğe yatırım olarak gördüğü Ada İbik için kısa süre içinde resmi adım atması bekleniyor.

