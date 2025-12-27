ASKİ su kesintisi 27 Aralık: Ankara su kesintisi ne kadar sürecek? Mamak, Kızılay, Etimesgut...

PODCAST CANLI YAYIN

ASKİ su kesintisi Ankara genelinde birçok ilçede vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkentte su kesintisi nedeniyle özellikle Mamak, Kızılay ve Etimesgut’ta yaşayanlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerinin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 27 Aralık günü Ankara'da gündemin ilk sıralarında. Peki Ankara su kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor, sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ sorgulama ekranı.

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi ASKİ resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

MAHALLEMDE KESİNTİ VAR MI?

