Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım"

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. 'BEN VATANDAŞIMI SOKAKTA BIRAKMAM' DEDİ, BIRAKMADI Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan yeni yuvalarına kavuştu. Hatay'ın Antakya merkez Eneslik Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında oturan Muhammet Ali ve Sabahat (41) Çayırcık ile çocukları Hidayet (21), Müzeyyen (18), Fatih (15) ve Ömer (9) depremde enkaz altında kaldı. Binanın en üst katta oturan aile yaralı şekilde kurtarıldı. Aile, bir süre Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki baba evinde yaşadı. TOKİ'nin yaptığı evlerin kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan aile, 6 ay önce yeni yuvalarına yerleşti. Kurada kendisine ev çıktığını bir yakınının telefonuyla öğrenen Muhammet Ali Çayırcık, "Cumhurbaşkanımız, 'Ben vatandaşımı sokakta bırakmam' sözü bana güven verdi. Her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Mahallemizde oyun parkından tutun zincir marketlere kadar her şey var" diye konuştu.

Emine Alkaç ve Mustafa Alkaç 'EVİME KAVUŞTUĞUM GÜN GÖZÜME UYKU GİRMEDİ' Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) Mustafa Alkaç (66) çifti, yeni yuvalarında Sabah'tan Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu'na konuştu. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. AFAD'dan 'Kurada ev çıktı' diye mesaj geldi. Sevinçten ağlaya ağlaya evime geldim. Deprem olduğunda apartmandan dışarı bile çıkmıyoruz. Çünkü evlerimiz çok sağlam, bize güven veriyor. 30 yıl oturduğum evimde doğal gaz yoktu. Devletimin yapıp verdiği evimdeyse doğal gaz sayesinde bütün odalar sıcacık" dedi.