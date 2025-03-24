Fenerbahçe’de Kostic belirsizliği!

Fenerbahçe, son haftaların formda ismi Filip Kostic'in bonservisini Juventus'tan almak isterken flaş bir iddia kafaları karıştırdı. İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Frankfurt'un Sırp yıldızı sezon sonu transfer etmek için takip ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Juventus'un 6 milyon Euro istediği Kostic için sezon sonunda Fenerbahçe'nin yeniden masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. Teknik heyetin gözüne giren 32 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutlu olduğu biliniyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun da yönetime futbolcusunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği belirtiliyor.