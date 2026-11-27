Ahaber yayınına katılan Filistin vatandaşı Malik el Astal, "Tüm dünya karşımızdayken siz yanımızda durdunuz" diyerek Beşiktaş'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Beşiktaş 'ın Gürcistan'ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Filistin'e verdiği destek tüm dünyada olduğu gibi Gazze'de de yankılandı.

Beşiktaş, İsrail takımını 2-1 mağlup etti. Fotoğraf: AA

TARİHİ MAÇ GAZZE'DE YANKILANDI: "ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Tüm dünyada gündem olan maç İsrail'de hazımsızlığa yol açarken Gazze'de ise gururla yankılandı.

Filistin vatandaşı Malik el Astal, tarihi karşılaşmanın Gazze'de de izlendiğini söyledi ve "Beşiktaş taraftarlarına saldırılması gerçekten çok can yakıcı. Yani gurur duyuran bir şey vardır. O da Beşiktaş oyuncularının ve taraftarlarının verdiği tepki ve sesimizi ulaştırması, gerçekten tüm dünyaya ulaştı. Allah onlardan bin kere razı olsun." dedi.

GAZZELİ ÇOCUKLARDAN BEŞİKTAŞ'A VİDEO

Gazzeli çocuklarla Beşiktaş oyuncuları için bir video hazırladıklarını söyleyen Astal, "Çocuklar videosu, Beşiktaş oyuncularına bir mesaj videosu inşallah yapacağız. Yaptıktan sonra size aktaracağız. Dediğim gibi çok güçlü bir şekilde yankılandı ve bütün arkadaşlarım, bütün tanıdıklarım haberleri okudu. Ve sizlere çok teşekkür mesajları iletmek isterler. Çok teşekkür ederim. Bütün dünya karşımızda olduğu anda siz bizim yanımızda durduğunuz, sesimizi ulaştırdınız her yere, çok şükür." şeklinde konuştu.

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