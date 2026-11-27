Tarihi maç Gazze’de yankılandı! Beşiktaş’a Filistin’den teşekkür: “Tüm dünya karşımızdayken yanımızda durdunuz”
Beşiktaş’ın Batum’da İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 mağlup ettiği, Filistin bayrağı açan taraftarın Gürcü polisinin müdahalesine uğradığı tarihi maç Tel Aviv'de hazımsızlığa yol açarken Gazze'de ise gururla yankılandı. Beşiktaş oyuncularının Filistin’e destek pankartı önünde verdiği poza Gazze’den teşekkür geldi. a haber yayınına katılan Filistin vatandaşı Malik el Astal, Beşiktaş ve Türkiye’ye minnettarlığını dile getirerek “Tüm dünya karşımızdayken siz yanımızda durdunuz” dedi. Astal ayrıca, Gazzeli çocukların Beşiktaşlı futbolcular için özel bir teşekkür videosu hazırladığını söyledi.
Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Filistin'e verdiği destek tüm dünyada olduğu gibi Gazze'de de yankılandı.Beşiktaş'a Gazze'den teşekkür
"TÜM DÜNYA KARŞIMIZDAYKEN SİZ YANIMIZDA DURDUNUZ"
Oyuncusundan taraftarına Beşiktaş sahada adeta Filistin için mücadele ederken maç İsrail'de hazımsızlığa yol açtı. Gazze'den ise Türkiye'ye teşekkür geldi.
Ahaber yayınına katılan Filistin vatandaşı Malik el Astal, "Tüm dünya karşımızdayken siz yanımızda durdunuz" diyerek Beşiktaş'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.
FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK PANKARTININ ÖNÜNDE GURURLA POZ VERDİLER
Beşiktaş taraftarı maçın başında Filistin bayrağı ve "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" pankartı açarken Gürcistan polisinin cop ve biber gazlı orantısız müdahalesine maruz kaldı. 16 taraftar gözaltına alınırken tribünlerde arbede yaşandı.
Gürcü polisinin skandal müdahalesinin ardından maç bir süreliğine sekteye uğrasa da gecenin sonunda Beşiktaş sahadan Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek onurla ayrıldı.
Beşiktaşlı futbolcular ise taraftarın "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" pankartının önünde tarihi bir poz verdi.
TARİHİ MAÇ GAZZE'DE YANKILANDI: "ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"
Tüm dünyada gündem olan maç İsrail'de hazımsızlığa yol açarken Gazze'de ise gururla yankılandı.
Filistin vatandaşı Malik el Astal, tarihi karşılaşmanın Gazze'de de izlendiğini söyledi ve "Beşiktaş taraftarlarına saldırılması gerçekten çok can yakıcı. Yani gurur duyuran bir şey vardır. O da Beşiktaş oyuncularının ve taraftarlarının verdiği tepki ve sesimizi ulaştırması, gerçekten tüm dünyaya ulaştı. Allah onlardan bin kere razı olsun." dedi.
GAZZELİ ÇOCUKLARDAN BEŞİKTAŞ'A VİDEO
Gazzeli çocuklarla Beşiktaş oyuncuları için bir video hazırladıklarını söyleyen Astal, "Çocuklar videosu, Beşiktaş oyuncularına bir mesaj videosu inşallah yapacağız. Yaptıktan sonra size aktaracağız. Dediğim gibi çok güçlü bir şekilde yankılandı ve bütün arkadaşlarım, bütün tanıdıklarım haberleri okudu. Ve sizlere çok teşekkür mesajları iletmek isterler. Çok teşekkür ederim. Bütün dünya karşımızda olduğu anda siz bizim yanımızda durduğunuz, sesimizi ulaştırdınız her yere, çok şükür." şeklinde konuştu.