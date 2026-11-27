AK Partili Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal , Zafer Kent Meydanı'ndan yapılan A Haber canlı yayınında Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtladı. Yaklaşık 2,5 yıldır yürüttükleri belediye çalışmalarını anlatan Köksal, yatırımları mahallelerden gelen taleplere göre planladıklarını söyledi. Bazı mahallelerde sosyal tesis, bazılarında ise yol ve altyapı ihtiyacının öne çıktığını belirten Köksal, bu çalışmalarda devletin desteğini hissettiklerini dile getirdi.

Burcu Köksal A Haber’de anlattı! Raysız tramvay ihale aşamasında. (Foto: Takvim foto arşivi)

KÖKSAL, ERDOĞAN'LA AYLIK GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la her ay genişletilmiş il başkanları toplantısında bir araya geldiklerini söyleyen Köksal, Erdoğan'ın her görüşmede Afyonkarahisar'ı sorduğunu belirtti. Kentin talepleri konusunda Erdoğan'ı "en büyük destekçimiz" sözleriyle niteleyen Köksal, hemşehrileri adına teşekkür etti.

Köksal, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun destekleriyle, onun liderliğiyle Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa ediyoruz. Biz zaten Cumhurbaşkanımıza söz verdik." dedi. Köksal, kentsel dönüşümün tamamlanması için Erdoğan'ın desteğine ve ilgili bakanlığın çalışmalarına işaret etti.

YOL VE ASFALTA 75 MİLYON LİRA HİBE, 2027'DE İKİ KAT ASFALT HEDEFİ

Bazı semtlerde altyapının yenilendiğini ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Köksal, 2026'da yol ve asfalt yapımında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden Afyonkarahisar'a 75 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Köksal, "İnşallah önümüzdeki yıl Afyonkarahisar'a attığımız asfaltı iki katına çıkaracağız." diye konuştu.