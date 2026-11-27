Burcu Köksal’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür! Afyonkarahisar’ın yol çalışmalarına 75 milyon TL hibe
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın her görüşmede Afyonkarahisar’ı sorduğunu ve kentin taleplerine destek verdiğini söyledi. Yol ve asfalt yapımı için 75 milyon lira hibe sağlandığını açıklayan Köksal, 2027’de serilen asfalt miktarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Köksal, elektrikli raysız tramvay projesinin ihale aşamasına geldiğini ve teleferik projesine UNESCO’nun onay verdiğini de bildirdi.
AK Partili Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kent Meydanı'ndan yapılan A Haber canlı yayınında Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtladı. Yaklaşık 2,5 yıldır yürüttükleri belediye çalışmalarını anlatan Köksal, yatırımları mahallelerden gelen taleplere göre planladıklarını söyledi. Bazı mahallelerde sosyal tesis, bazılarında ise yol ve altyapı ihtiyacının öne çıktığını belirten Köksal, bu çalışmalarda devletin desteğini hissettiklerini dile getirdi.
KÖKSAL, ERDOĞAN'LA AYLIK GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la her ay genişletilmiş il başkanları toplantısında bir araya geldiklerini söyleyen Köksal, Erdoğan'ın her görüşmede Afyonkarahisar'ı sorduğunu belirtti. Kentin talepleri konusunda Erdoğan'ı "en büyük destekçimiz" sözleriyle niteleyen Köksal, hemşehrileri adına teşekkür etti.
Köksal, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun destekleriyle, onun liderliğiyle Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa ediyoruz. Biz zaten Cumhurbaşkanımıza söz verdik." dedi. Köksal, kentsel dönüşümün tamamlanması için Erdoğan'ın desteğine ve ilgili bakanlığın çalışmalarına işaret etti.
YOL VE ASFALTA 75 MİLYON LİRA HİBE, 2027'DE İKİ KAT ASFALT HEDEFİ
Bazı semtlerde altyapının yenilendiğini ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Köksal, 2026'da yol ve asfalt yapımında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden Afyonkarahisar'a 75 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.
Köksal, "İnşallah önümüzdeki yıl Afyonkarahisar'a attığımız asfaltı iki katına çıkaracağız." diye konuştu.
26 BİNA İÇİN İHALE, İKİ YENİ BİSİKLET YOLU
Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibeyle 26 binayı kapsayan sokak sağlıklaştırma çalışmasının ihale aşamasına geldiğini bildirdi. Vatandaşların talep ettiği iki bisiklet yolunun da bakanlık desteğiyle yapıldığını söyledi.
Belediyenin çöp konteyneri alımı için 5 milyon lira hibe ve üç çöp kamyonu desteği aldığını aktaran Köksal, mevcut kamyonların eskidiğini ve temizlik hizmetleri için yetersiz kaldığını belirtti.
RAYSIZ TRAMVAY UZUN ÇARŞI'DAN ULU CAMİ'YE UZANACAK
Köksal, Uzun Çarşı'dan Ulu Cami'ye uzanması planlanan elektrikli raysız tramvay projesinde gelinen aşamayı "Yine elektrikli raysız tramvay projemiz vardı, onda da ihale aşamasına geldik." sözleriyle açıkladı. Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve bakanlığın katkısıyla hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Köksal, UNESCO'nun daha önce durdurduğunu söylediği teleferik projesine, olumlu raporların ardından yine UNESCO'nun onay verdiğini aktardı. Belediyenin projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte hayata geçirmeyi planladığını söyledi.
24 BİN HEKTARDA ZEMİN ETÜDÜ, İKİ BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Afyonkarahisar'ı afetlere karşı daha dirençli hâle getirmeyi hedeflediklerini belirten Köksal, 2008'den bu yana yapılmadığını söylediği jeolojik zemin etüdünü İLBANK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle tamamladıklarını açıkladı. Köksal, yaklaşık 24 bin hektarı kapsayan çalışmanın altyapıdan imara kadar birçok alanda kullanılacağını ifade etti.
Afyonkarahisar'ın 13 yıldır kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyleyen Köksal, göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm birimini kurduklarını belirtti. İki bölgede çalışmaların sürdüğünü ve dönüşüm ofisinin mülk sahipleriyle görüştüğünü aktaran Köksal, projeleri etaplar hâlinde ilerleterek bölge sakinlerini depreme dayanıklı konutlara kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.
İSMET ATİLLA KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN 2028 HEDEFİ
Seçim vaatleri arasında yer alan İsmet Atilla Kültür Merkezi'nin temelini attıklarını söyleyen Köksal, merkezi Afyonkarahisar Belediyesi tarihinin en büyük projesi olarak niteledi. Köksal, "İsmet Atilla Kültür Merkezimiz de inşallah en geç 2028 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak." dedi.
Merkezin iki ayrı binadan oluşacağını belirten Köksal, projede konservatuvar ile Devlet Tiyatrolarının gösteri yapabileceği alanların yer alacağını söyledi.
KURTULUŞ CADDESİ'NDE ÇAY 2 LİRA, ESKİ MÜZEDE ZAFER ÇOCUK DÜNYASI
Köksal, Zafer Kent Meydanı'ndaki Zafer 03 sosyal tesisi ve Anıt Kafe'de vatandaşlara uygun fiyatlı yiyecek ve içecek sunulduğunu söyledi. Kurtuluş Caddesi'ndeki emekli lokalinde çayın 2 liradan satıldığını ve lokalin emekli olmayan vatandaşlara da açık olduğunu belirtti. Sosyal tesislerin sayısını artırarak hizmeti mahallelere yaydıklarını anlatan Köksal, Zafer Restoran'ı da geçtiğimiz aylarda hizmete açtıklarını kaydetti.
Köksal, Kurtuluş Caddesi'nde eski müzenin bulunduğu yerde açılan Zafer Çocuk Dünyası'nda geçmişten günümüze oyuncakların tanıtıldığını söyledi. Çocukların millî bilincini geliştirmek amacıyla İstiklal Savaşı'nın ve bu toprakların nasıl kazanıldığının teknolojik sunumlarla anlatıldığını belirten Köksal, "Çünkü geçmişimizi bilmeden geleceğe yön veremeyiz." dedi.
BİLGİ EVLERİNDE ÜCRETSİZ LGS KURSU, 2027'DE YKS ÜCRET DESTEĞİ
Köksal, bilgi evlerinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS hazırlık kurslarının sürdüğünü söyledi. Geçen yıl bilgi evlerinden 50'den fazla öğrencinin liselere yerleştiğini belirten Köksal, göreve geldiklerinden bu yana karşıladıkları YKS başvuru ücretlerini 2027'de de ödeyeceklerini açıkladı.
Bilgi evlerinde kadınlara yönelik hobi ve meslek edindirme kursları düzenlediklerini anlatan Köksal, kursiyerlerin ürettikleri el işi ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayabildiğini söyledi.
YUNUS EMRE BİLGİ EVİ VE OTİZM MERKEZİ İÇİN AÇILIŞ HAZIRLIĞI
Köksal, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bilgi evi ile bir hayırseverin desteğiyle inşa edilen otizm merkezini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla önümüzdeki haftalarda açmayı planladıklarını bildirdi.
Çölyak hastalarına ve glütensiz beslenmesi gereken vatandaşlara yönelik belediye büfesinde ürünlerin maliyetine satıldığını belirten Köksal, ihtiyaç sahiplerine Zafer Kart, ısınma ve kırtasiye desteği sağladıklarını söyledi.
EMEKLİYE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM, YAŞLI DESTEK PROJESİNE ONAY
Köksal, kent konseyiyle birlikte ve yerel esnafla yapılan anlaşmalarla hayata geçirilen emekli avantaj kartının, alışverişlerde iş yerine göre yüzde 5 ile yüzde 40 arasında indirim sağladığını söyledi. Kartın emeklilerin alışveriş maliyetini düşürürken yerel esnafın satışlarına da katkı sağladığını belirtti. Köksal, yaşlılara yönelik YADES projesinin de onaylandığını açıkladı.
YEMEK ARTIKLARI MAMAYA DÖNÜŞÜYOR, PATİKÖY'DE HAYVAN HASTANESİ
Belediyenin açtığı mama fabrikasında yemek artıklarının sokak hayvanları için mamaya dönüştürüldüğünü belirten Köksal, bu uygulamayla hem israfı azalttıklarını hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağladıklarını söyledi.
Seçim vaatleri arasında bulunan Patiköy Yaşam Merkezi'ni yaz döneminde açtıklarını hatırlatan Köksal, sokak hayvanlarının barındırıldığı merkezde donanımlı bir hayvan hastanesi de inşa ettiklerini bildirdi.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ'NE PARK VE SOSYAL TESİS
Köksal, belediyenin parkları yenilediğini, kente yeni yeşil alanlar kazandırdığını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda parklara çocuk oyun grupları kurduğunu söyledi. Bülent Ecevit Millet Bahçesi'nin hizmete açıldığını belirten Köksal, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde atıl durumdaki Nuri Demirayak Parkı'nı da çevre düzenlemesi ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açtıklarını, parka bir sosyal tesis kazandırdıklarını kaydetti.
Yayın sırasında vatandaşların kendisine teşekkür etmesi üzerine "Halkımızın desteği bizim en kıymetli desteğimiz." diyen Köksal, yayının sonunda Afyonkarahisar'a verdikleri destek dolayısıyla Başkan Erdoğan'a ve bakanlara teşekkür etti.
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