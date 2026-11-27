MİT ve emniyetten ortak operasyon: Firari uyuşturucu kaçakçısı "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık saunada yakalandı
1990'lı yıllarda uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen "Tilki" lakaplı Selim Işık, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı dubleks dairenin saunasındaki gizli bölmede bulundu. Işık, geçmişte "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın haraç istediği isim olarak da biliniyor.
Türkiye'de 1990'lı yıllarda uyuşturucu soruşturmalarıyla adını duyuran "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık, uzun süredir firari olarak aranıyordu. MİT Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Işık'ın İstanbul'da saklandığı adres tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Işık'ın, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından da arandığı belirlendi.
SAUNANIN GİZLİ BÖLMESİNE SAKLANDI
Güvenlik güçleri, Selim Işık'ın Üsküdar'daki dubleks dairesine operasyon düzenledi. Evde kapsamlı arama yapan ekipler, ahşap sauna kabinine yöneldi. Saunanın oturma bölümündeki ahşap kapakları kaldıran polis, fener yardımıyla yaptığı kontrolde Işık'ı daracık gizli bölmede otururken buldu.
Gizlenmek için saunanın içerisine yapılan özel bölmeyi kullanan firari hükümlü gözaltına alınarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Işık'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suçla mücadelede kararlılık vurgulandı.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Operasyonu gerçekleştiren emniyet birimleri de tebrik edildi.
YEŞİL'İN HARAÇ İSTEDİĞİ İSİMDİ
Selim Işık, 1990'lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme gelirken "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile bağlantısıyla da hafızalara kazındı. Susurluk kazasının ardından hazırlanan ve dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın imzasını taşıyan raporda da Işık'ın adına yer verildi.
Yıldırım'ın Işık'tan haraç istediği iddiası, raporda aktarılan ve kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla gündeme gelmişti. Kayıtta yer alan "Yalnız yiyen adama bir gün kustururlar" sözleri, ikili arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken ayrıntılardan biri olmuştu.
1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ın adı, Susurluk süreci ve 1990'lı yılların karanlık ilişkileriyle anılmaya devam ediyor.