YEŞİL'İN HARAÇ İSTEDİĞİ İSİMDİ

Selim Işık, 1990'lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme gelirken "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile bağlantısıyla da hafızalara kazındı. Susurluk kazasının ardından hazırlanan ve dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın imzasını taşıyan raporda da Işık'ın adına yer verildi.

Yıldırım'ın Işık'tan haraç istediği iddiası, raporda aktarılan ve kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla gündeme gelmişti. Kayıtta yer alan "Yalnız yiyen adama bir gün kustururlar" sözleri, ikili arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken ayrıntılardan biri olmuştu.

1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ın adı, Susurluk süreci ve 1990'lı yılların karanlık ilişkileriyle anılmaya devam ediyor.

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Selim Işık

Mahmut Yıldırım