Şenol Güneş önemli açıklama!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımını tebrik ederek konuşmasına başlayan Güneş "İyi bir oyunla çeyrek finale kalmak büyük bir başarı. Güngör Şahinkaya ve Eyüp Saka'yı tebrik ediyorum" dedi.



Bordo-Mavililer'de şampiyonluk sonrası beklentinin yükseldiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam "Göreve geldiğimden beri bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. Bu kadro ile en iyisini yapacağız. Dik durup bütün sorunları aşacağız. İstikrarlı ve güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Deplasmanda istikrarlı sonuçlar alamadık. Şampiyonluk yarışında geri kaldık" diye konuştu.



Hedeflerinin ise Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirten Güneş "Süper Lig'de ilk 5'i yakalamak istiyoruz. Gelecek sezonun takım iskeletinin bu kadro içinde şekilleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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