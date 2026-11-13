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Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak ayında yapılacak enflasyon zammı ve ek iyileştirmeye odaklandı. Dört aylık enflasyona göre yüzde 8,29'luk artış kesinleşirken Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranının yüzde 10,43'e ulaşabileceğini ortaya koydu. Bu tahminin gerçekleşmesi ve artışın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek. Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini korurken Takvim, kimin ne kadar alacağını hesapladı.

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Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem enflasyon zammına hem ek iyileştirmeye kilitlendi. 4 aylık TÜFE'ye göre yüzde 8,29'luk zammı kesinleşen emekliler, enflasyon zammı için kalan 2 aylık veriyi beklerken ipuçları da peş peşe geldi.

İŞTE YENİ TAHMİN
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini söylemiş; buna göre yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,97 olabileceği ortaya çıkmıştı.

Enflasyon zammı için ipuçları da peş peşe geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Enflasyon zammı için ipuçları da peş peşe geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Merkez Bankası hemen arkasından da yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,04 olarak tahmin etti.

Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir-3

TABAN AYLIK 26 BİN TL'Yİ AŞACAK
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,43 olacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,43 oranında enflasyon zammı alacak. Bu artışın taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi, ocak ayında 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek.

Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir-4

EK ZAM İLE TUTARLAR ARTACAK
Emekliler için ek iyileştirme hazırlıkları da sürüyor. Refah payı ve seyyanen zam gibi formüller öne çıkarken bu imkânla emeklilerin zam oranı yükselecek. Ek iyileştirmenin de ocak ayında enflasyon zammıyla birlikte emeklilere yansıtılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Takvim, maaşa göre hesapladı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
23.552
26.008
24.000
26.503
25.000
27.608
26.000
28.712
27.000
29.816
28.000
30.920
29.000
32.025
30.000
33.129
31.000
34.233
32.000
35.338

Ek zam ile emeklinin alacağı tutar artacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ek zam ile emeklinin alacağı tutar artacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
33.000
36.442
34.000
37.546
35.000
38.651
36.000
39.755
37.000
40.859
38.000
41.963
39.000
43.068
40.000
44.172
41.000
45.276
42.000
46.381
MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
43.000
47.485
44.000
48.589
45.000
49.694
46.000
50.798
47.000
51.902
48.000
53.006
49.000
54.111
50.000
55.215
51.000
56.319
52.000
57.424

Tahmininler gerçekleşmesi en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Tahmininler gerçekleşmesi en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
53.000
58.528
54.000
59.632
55.000
60.737
56.000
61.841
57.000
62.945
58.000
64.049
59.000
65.154
60.000
66.258
61.000
67.362
62.000
68.467

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
63.000
69.571
64.000
70.675
65.000
71.780
66.000
72.884
67.000
73.988
68.000
75.092
69.000
76.197
70.000
77.301
71.000
78.405
72.000
79.510

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
73.000
80.614
74.000
81.718
75.000
82.823
76.000
83.927
77.000
85.031
78.000
86.135
79.000
87.240
80.000
88.344
81.000
89.448
82.000
90.553

Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir-7

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
83.000
91.657
84.000
92.761
85.000
93.866
86.000
94.970
87.000
96.074
88.000
97.178
89.000
98.283
90.000
99.387
91.000
100.491
92.000
101.596

Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir-8

MEVCUT MAAŞ
% 10,43 ZAMLI
93.000
102.700
94.000
103.804
95.000
104.909
96.000
106.013
97.000
107.117
98.000
108.221
99.000
109.326

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