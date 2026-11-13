Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem enflasyon zammına hem ek iyileştirmeye kilitlendi. 4 aylık TÜFE'ye göre yüzde 8,29'luk zammı kesinleşen emekliler, enflasyon zammı için kalan 2 aylık veriyi beklerken ipuçları da peş peşe geldi.

İŞTE YENİ TAHMİN

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini söylemiş; buna göre yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,97 olabileceği ortaya çıkmıştı.