Emeklilerin ocak zammında yeni senaryo: Yüzde 10,43 artış tahminiyle en düşük aylık 26 bin 8 TL olabilir
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak ayında yapılacak enflasyon zammı ve ek iyileştirmeye odaklandı. Dört aylık enflasyona göre yüzde 8,29'luk artış kesinleşirken Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranının yüzde 10,43'e ulaşabileceğini ortaya koydu. Bu tahminin gerçekleşmesi ve artışın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek. Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini korurken Takvim, kimin ne kadar alacağını hesapladı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem enflasyon zammına hem ek iyileştirmeye kilitlendi. 4 aylık TÜFE'ye göre yüzde 8,29'luk zammı kesinleşen emekliler, enflasyon zammı için kalan 2 aylık veriyi beklerken ipuçları da peş peşe geldi.
İŞTE YENİ TAHMİN
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediklerini söylemiş; buna göre yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,97 olabileceği ortaya çıkmıştı.
Merkez Bankası hemen arkasından da yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,04 olarak tahmin etti.
TABAN AYLIK 26 BİN TL'Yİ AŞACAK
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,43 olacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,43 oranında enflasyon zammı alacak. Bu artışın taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi, ocak ayında 23 bin 552 liradan 26 bin 8 liraya yükselecek.
EK ZAM İLE TUTARLAR ARTACAK
Emekliler için ek iyileştirme hazırlıkları da sürüyor. Refah payı ve seyyanen zam gibi formüller öne çıkarken bu imkânla emeklilerin zam oranı yükselecek. Ek iyileştirmenin de ocak ayında enflasyon zammıyla birlikte emeklilere yansıtılması bekleniyor.
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