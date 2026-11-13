HABAŞ'ta işçilerin kıdemini düşürme iddiası: Patron Başaran'ın 1,7 milyarlık lüks garajı!
İzmir'de 18 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ faciasının ardından ortaya atılan kıdem tazminatı iddiaları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın lüks otomobil koleksiyonu gündeme geldi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, "Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Ortaya çıkan tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş-çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor. Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.
Başaran'ın koleksiyonunun tahmini değerinin 30 milyon euronun üzerinde (1 milyar 680 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.
30 MİLYON EUROLUK KOLEKSİYON
Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'ın 80'den fazla araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu öne sürülüyor.
Otomobil dünyasının efsaneleşmiş modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica, Ferrari F40 ve F50, Ferrari Enzo, Bugatti EB110 ve Veyron, Lamborghini Reventon, Lamborghini Aventador, Maserati MC12, McLaren F1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Porsche 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri ve Hennessey Venom GT bulunuyor.
Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi otomobiller, dünya genelinde koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği, sınırlı sayıda üretilmiş modeller arasında bulunuyor.
Haber: Ceyhan Torlak- Huzeyfe Atıcı
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