İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, "Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ortaya çıkan tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş-çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor. Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.

Başaran'ın koleksiyonunun tahmini değerinin 30 milyon euronun üzerinde (1 milyar 680 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.