Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: Reuters

"SAVAŞI SONA ERDİREBİLİRİM AMA İSRAİL İSTEMİYOR"

İran'ı "çok sert" vurduklarını ve kara, hava, deniz kuvvetlerini çoktan yok ettiklerini savunan Trump, "Bu savaşın hala içinde olmamızın nedeni, korumaya çalıştığımız insanlar, ki buna İsrail de dahildir, yani esasen Orta Doğu'daki insanlar, benim şu anda yaptığım şekilde hareket etmemi tercih ediyorlar. (Savaşı) Bunu hemen sona erdirebilirdim ancak korumaya çalıştığım ulusların isteği üzerine, bunu biraz daha uzun süre, biraz daha medeni bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile savaşa girerken bunun ara seçimler için zorlu bir tercih olduğunun farkında olduğunu dile getirdi.

SİYAHİLERE SEÇİM TEPKİSİ

Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesini de değerlendirdi.

Siyahilerin verdiği oylara işaret eden Trump, "Yaptıklarımın en büyük yararı siyahi topluma oldu. Ceza adaleti reformunu gerçekleştirdim. Siyahilerin tarihi kolej ve üniversitelerini kurtardım. Kapanmak üzereydiler. Bir siyahi insanın nasıl bir Demokrat'a oy verebileceğini anlamıyorum. Hiç anlamıyorum." yorumunu yaptı.