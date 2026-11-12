UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan ay-yıldızlılar, Arda Güler'in 20. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Ancak Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

İTALYA FRANSA'YI DEVİRDİ

Aynı grubun diğer karşılaşmasında İtalya ile Fransa, San Siro'da kozlarını paylaştı.

Fransa, Michael Olise'nin golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İtalya, Francesco Pio Esposito'nun iki ve Davide Frattesi'nin bir golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gök Mavililer, bu sonuçla gruptaki zirve mücadelesinde önemli bir galibiyet aldı.