Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı! İşte alınan sonuçar
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta, 12 Kasım Perşembe günü oynanan 8 karşılaşmayla başladı. A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup olurken İtalya, Fransa'yı 3-1 yenerek gecenin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere, Hırvatistan'ı 2-1, İspanya ise Çekya'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan ay-yıldızlılar, Arda Güler'in 20. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Ancak Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
İTALYA FRANSA'YI DEVİRDİ
Aynı grubun diğer karşılaşmasında İtalya ile Fransa, San Siro'da kozlarını paylaştı.
Fransa, Michael Olise'nin golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İtalya, Francesco Pio Esposito'nun iki ve Davide Frattesi'nin bir golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gök Mavililer, bu sonuçla gruptaki zirve mücadelesinde önemli bir galibiyet aldı.
İNGİLTERE VE İSPANYA KAZANDI
A Ligi 3. Grup'ta oynanan iki karşılaşmada da ev sahibi ekipler farklı sonuçlarla karşılaştı.
İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek üç puana ulaştı. İspanya ise Çekya deplasmanında 2-0 kazanarak haftayı kayıpsız tamamladı.
C LİGİ'NDE 4 KARŞILAŞMA OYNANDI
UEFA Uluslar C Ligi'nde de dört karşılaşma geride kaldı. Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederken Belarus, San Marino deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.
Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Karadağ ise sahasında Letonya'yı 2-1 mağlup etti.