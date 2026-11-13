ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Yaşanan erişim sorunu, Microsoft'un kendi platformlarının yanı sıra Microsoft ile entegre olan diğer büyük platformları da etkiledi.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, dün (12 Kasım) TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.