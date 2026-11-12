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Paşinyan'ın COP31 ziyaretinden dikkat çeken anları! Cebine muz koydu, çay içti

COP31 Dünya Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Antalya'dan ayrılmadan önce Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu anları "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" notuyla paylaşan Paşinyan, ince belli bardakta Türk çayı içtiği görüntülere de yer verdi.

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Paşinyan'ın COP31 ziyaretinden dikkat çeken anları! Cebine muz koydu, çay içti

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Liderler Zirvesi'ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katıldığı liderler karşılama programında yer alan Paşinyan, Antalya'daki temaslarını Instagram hesabından paylaştı.

Paşinyan, Antalya'daki temaslarından renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. (Fotoğraflar: DHA)Paşinyan, Antalya'daki temaslarından renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. (Fotoğraflar: DHA)

ANAMUR MUZUNU CEBİNE KOYDU

Paşinyan'ın sanal medya hesabından yayımladığı görüntüler arasında en dikkat çekici olanı, Antalya'dan ayrılmak üzere hazırlık yaptığı video oldu. Konakladığı yerde eşyalarını toplayan Paşinyan'ın, Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu anlar sanal medyada paylaşıldı. Paşinyan'ın görüntülere eşlik eden "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" mesajı dikkati çekti.

Video Oynatma İkonu Paşinyan ince belli bardaktan çay içti

Ermenistan Başbakanı, Antalya'daki programı sırasında ince belli bardakta Türk çayı içtiği anları da paylaştı.Ermenistan Başbakanı, Antalya'daki programı sırasında ince belli bardakta Türk çayı içtiği anları da paylaştı.

ÇAY İÇTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Paşinyan, Antalya'daki temasları sırasında Türk çayı içtiği anları da takipçileriyle paylaştı. İnce belli bardaktan çay içtiği görüntüleri yayımlayan Ermenistan Başbakanı, COP31 kapsamındaki görüşmelerinden, liderlerle bir araya geldiği anlardan ve zirvenin toplu fotoğraf çekiminden görüntülere de hesabında yer verdi.

Paşinyan, Türk çayı eşliğinde Antalya'daki son anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.Paşinyan, Türk çayı eşliğinde Antalya'daki son anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

TARKAN DİNLEDİ

Paşinyan ile ayak üstü görüşen bir konuk ise kendisine Tarkan'ın 'Şımarık' adlı şarkısını dinletti. Paşinyan'ın "Bu hangi şarkı?" diye sorduğu yanındaki kişi, "Bizim Türk megastarımız" yanıtını verdi. Videoda Paşinyan'ın yanındaki kişinin, "O zaman belki senin hareketini yapabiliriz" sözleri üzerine ikili elleriyle kalp işareti yaptı. "Şimdi kardeş olduk" sözlerinin ardından Türkiye ve Ermenistan'ın adı anıldı. Paşinyan da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi birlikte anarak, bunun bütün halklar için daha iyi olacağını söyledi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Paşinyan, zirveye katılan liderlerle bir araya geldi. Görüşmelerine ilişkin fotoğraf ve videoları sanal medya hesabında paylaşan Paşinyan, Türkiye'den ayrılışına ilişkin görüntülere de yer verdi.

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