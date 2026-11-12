ÇAY İÇTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Paşinyan, Antalya'daki temasları sırasında Türk çayı içtiği anları da takipçileriyle paylaştı. İnce belli bardaktan çay içtiği görüntüleri yayımlayan Ermenistan Başbakanı, COP31 kapsamındaki görüşmelerinden, liderlerle bir araya geldiği anlardan ve zirvenin toplu fotoğraf çekiminden görüntülere de hesabında yer verdi.

Paşinyan, Türk çayı eşliğinde Antalya'daki son anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

TARKAN DİNLEDİ

Paşinyan ile ayak üstü görüşen bir konuk ise kendisine Tarkan'ın 'Şımarık' adlı şarkısını dinletti. Paşinyan'ın "Bu hangi şarkı?" diye sorduğu yanındaki kişi, "Bizim Türk megastarımız" yanıtını verdi. Videoda Paşinyan'ın yanındaki kişinin, "O zaman belki senin hareketini yapabiliriz" sözleri üzerine ikili elleriyle kalp işareti yaptı. "Şimdi kardeş olduk" sözlerinin ardından Türkiye ve Ermenistan'ın adı anıldı. Paşinyan da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi birlikte anarak, bunun bütün halklar için daha iyi olacağını söyledi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Paşinyan, zirveye katılan liderlerle bir araya geldi. Görüşmelerine ilişkin fotoğraf ve videoları sanal medya hesabında paylaşan Paşinyan, Türkiye'den ayrılışına ilişkin görüntülere de yer verdi.