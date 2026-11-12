Alevli davullu kutlama! Trabzonsporlu Samet Akaydın eşi Hazal Çağlar'ı Mardin'e götürüp böyle sürpriz yaptı
Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş günü için Mardin'de özel bir kutlama organize etti. Alevli davulların eşlik ettiği sürpriz gece sosyal medyada paylaşıldı.
Trabzonspor'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Samet Akaydın, eşi Hazal Çağlar'ın yeni yaşını kutlamak için romantik bir rota seçti. Çift, bir grup arkadaşıyla birlikte Mardin'e giderek tarihi şehirde keyifli anlar yaşadı.
TARİHİ ŞEHİRDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasının ardından çift, yaşamlarını Trabzon'da sürdürmeye başladı.
Yoğun tempoya kısa bir ara veren ünlü çift, Hazal Çağlar'ın 31. yaş günü vesilesiyle yakın arkadaşlarıyla birlikte Mardin'e gitti.
Gün boyunca tarihi kenti gezen ekip, akşam saatlerinde ise bölgenin geleneksel eğlencesi olan sıra gecesine katıldı.
ALEVLİ DAVULLARLA UNUTULMAZ SÜRPRİZ
Gecenin ilerleyen saatlerinde Samet Akaydın, "Prensesim" diye hitap ettiği eşi için hazırladığı sürprizi devreye soktu.
Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye gelerek Hazal Çağlar için özel bir gösteri sundu.
Karşılaştığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan oyuncunun doğum günü kutlamasından renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.Ünlü çiftin sevenleri, yaptıkları yorumlarla Hazal Çağlar'ın yeni yaşını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.