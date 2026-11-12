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Alevli davullu kutlama! Trabzonsporlu Samet Akaydın eşi Hazal Çağlar'ı Mardin'e götürüp böyle sürpriz yaptı

Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş günü için Mardin'de özel bir kutlama organize etti. Alevli davulların eşlik ettiği sürpriz gece sosyal medyada paylaşıldı.

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Alevli davullu kutlama! Trabzonsporlu Samet Akaydın eşi Hazal Çağlar'ı Mardin'e götürüp böyle sürpriz yaptı

Trabzonspor'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Samet Akaydın, eşi Hazal Çağlar'ın yeni yaşını kutlamak için romantik bir rota seçti. Çift, bir grup arkadaşıyla birlikte Mardin'e giderek tarihi şehirde keyifli anlar yaşadı.

Samet Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasının ardından yaşamlarını Trabzon'da sürdüren çift, doğum günü için rotasını Mardin'e çevirdi.Samet Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasının ardından yaşamlarını Trabzon'da sürdüren çift, doğum günü için rotasını Mardin'e çevirdi.

TARİHİ ŞEHİRDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasının ardından çift, yaşamlarını Trabzon'da sürdürmeye başladı.

2025 yılında dünyaevine giren ünlü çifte, Mardin seyahatinde bir grup yakın arkadaşları da eşlik etti.2025 yılında dünyaevine giren ünlü çifte, Mardin seyahatinde bir grup yakın arkadaşları da eşlik etti.

Yoğun tempoya kısa bir ara veren ünlü çift, Hazal Çağlar'ın 31. yaş günü vesilesiyle yakın arkadaşlarıyla birlikte Mardin'e gitti.

Gün boyunca tarihi şehri gezen Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, akşam saatlerinde ise sıra gecesine katıldı.Gün boyunca tarihi şehri gezen Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, akşam saatlerinde ise sıra gecesine katıldı.

Gün boyunca tarihi kenti gezen ekip, akşam saatlerinde ise bölgenin geleneksel eğlencesi olan sıra gecesine katıldı.

Akaydın, Hazal Çağlar için sıra gecesinde özel bir sürpriz hazırladı.Akaydın, Hazal Çağlar için sıra gecesinde özel bir sürpriz hazırladı.

ALEVLİ DAVULLARLA UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Samet Akaydın, "Prensesim" diye hitap ettiği eşi için hazırladığı sürprizi devreye soktu.

Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye çıkarak Hazal Çağlar için gösteri yaptı.Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye çıkarak Hazal Çağlar için gösteri yaptı.

Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye gelerek Hazal Çağlar için özel bir gösteri sundu.

Alevli davulların eşlik ettiği kutlamada Hazal Çağlar yeni yaşını coşkuyla karşıladı.Alevli davulların eşlik ettiği kutlamada Hazal Çağlar yeni yaşını coşkuyla karşıladı.

Karşılaştığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan oyuncunun doğum günü kutlamasından renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.Ünlü çiftin sevenleri, yaptıkları yorumlarla Hazal Çağlar'ın yeni yaşını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

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