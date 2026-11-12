Gün boyunca tarihi kenti gezen ekip, akşam saatlerinde ise bölgenin geleneksel eğlencesi olan sıra gecesine katıldı.

Gün boyunca tarihi şehri gezen Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, akşam saatlerinde ise sıra gecesine katıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Samet Akaydın, "Prensesim" diye hitap ettiği eşi için hazırladığı sürprizi devreye soktu.

Akaydın, Hazal Çağlar için sıra gecesinde özel bir sürpriz hazırladı.

Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye gelerek Hazal Çağlar için özel bir gösteri sundu.

Mekandaki müzisyenler, üzerinde alevler yanan davullarla sahneye çıkarak Hazal Çağlar için gösteri yaptı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.Ünlü çiftin sevenleri, yaptıkları yorumlarla Hazal Çağlar'ın yeni yaşını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

Hazal Çağlar

Samet Akaydın