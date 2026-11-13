Diyanet'ten cuma hutbesinde sosyal medya uyarısı: Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinde sosyal medyadaki ahlaki yozlaşmaya ve dijital dünyanın çocuklar ile gençler üzerindeki tehlikelerine dikkat çekti. "Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir." denilen hutbede, sosyal medyanın çocukları gerçek hayattan uzaklaştırabildiği ve aile içi iletişimi zayıflatabildiği vurgulandı. Anne ve babalara çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerinden koruma ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etme çağrısı yapıldı. Hutbede, "Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır." ifadeleriyle dijital ortamdaki yalan, hakaret ve iftira gibi davranışlara karşı da uyarıda bulunuldu.
Akıllı telefonlarla her yaştan insanın hayatına giren sosyal medya platformlarındaki ahlaki yozlaşma, Cuma hutbesine de konu oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, dijital dünyada giderek yaygınlaşan olumsuz davranışların toplumsal ilişkiler ve aile hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek özellikle çocukların ve gençlerin korunması gerektiğini vurguladı.
SOSYAL MEDYADAKİ AHLAKİ EROZYONA DİKKAT ÇEKİLDİ
"Dijital Mecrada Ahlak" vurgulu hutbede, sosyal medya platformlarının insan ilişkilerini şekillendirdiği, dijital kimliklerin arkasına gizlenmenin ise yanlış davranışları kolaylaştırabildiği belirtildi.
Dijital ortamların ahlaki erozyona yol açtığı vurgulanan hutbede, "Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır." ifadelerine yer verildi.
Özellikle beğenilme arzusu, gösteriş ve tüketim alışkanlıklarına karşı uyarıda bulunularak sosyal medyada da ahlaki değerlerden uzaklaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.
ANNE VE BABALARA ÇOCUKLARINI KORUMA ÇAĞRISI
"Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir." denilen hutbede, sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin çocukları gerçek hayattan uzaklaştırabildiği ve zaman kaybına neden olabildiği belirtildi.
Anne ve babaların çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda onlara rehberlik etmekle sorumlu olduğu vurgulandı.
"GÖZLERİMİZ TELEFON EKRANLARINA HAPSOLABİLİYOR"
Diyanet, hutbenin son bölümünde telefon bağımlılığının aile içi iletişime etkilerine de dikkat çekti.
"Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor." ifadeleriyle başlayan uyarıda, ekran başında geçirilen zamanın aile sohbetlerinden ve çocuklarla paylaşılacak hatıralardan insanları mahrum bırakabildiği belirtildi.
İşte 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tamamı:
DİJİTAL MECRADA AHLAK
Muhterem Müslümanlar! İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, "sosyal medya" adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.
Sevgili Gençler!
Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde "Her duyduğunu söylemesi kişiye buyurmaktadır. günah olarak yeter"1
Kıymetli Anneler ve Babalar!
Değerli Kardeşlerim! Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın uzaklaşmasına, hayatın dikkatlerinin faydasız içeriklerle vakit gerçeklerinden dağılmasına ve kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz, "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur"2 uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk'ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.
Kardeşlerim!
Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, bırakacağımız hatıralardan evlatlarımıza bizleri mahrum bırakabilmektedir.
Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: "Kurtuluşa eren müminler, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler."3
1Ebû Dâvûd, Edeb, 80.
2İsrâ, 17/36.
3Mü'minûn, 23/3.