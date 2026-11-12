Çinli casus ve şirket içi yasak aşk iddiası Jensen Huang'ın başını yaktı! Nvidia CEO'yu kovmaya hazırlanıyor
Teknoloji devi Nvidia’da patlak veren skandallar zinciri, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang’ı koltuğundan ediyor. Biri Çin istihbarat ajanı olduğundan şüphelenilen Megaspeed yöneticisi Alice Huang, diğeri ise şirket yöneticilerinden Kimberly Powell ile yaşadığı yasak aşkların ifşa olmasının ardından yönetim kurulu Huang’ın görevine son vermeye hazırlanıyor. Hisseleri sert düşen yapay zeka devinde gözler, çarşamba günü yapılacak kritik toplantıya çevrildi.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin istihbarat ajanıyla ilişkisinin ifşa olmasının ardından işini kaybetmek üzere. Teknoloji devi Nvidia, biri Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kişiyle, diğeri ise bir çalışanıyla olmak üzere iki evlilik dışı ilişkisi olduğu gerekçesiyle Huang'ı görevden almaya hazırlanıyor.
NVIDIA HUANG'I GÖNDERİYOR
The Wall Street Journal'ın haberine göre yönetim kurulu çarşamba günü Huang'ın geleceğine karar vermek üzere toplanacak.
Nvidia'nın kurucu ortağı Huang, dünyanın dört bir yanındaki etkinliklere aralıksız katılımıyla pek çok kişi tarafından yapay zeka yarışının vitrini olarak görülüyor.
Çip üreticisinin küresel müşteriler açısından taşıdığı kritik önem, Huang'ı dünya çapında bir şöhrete kavuşturdu. Sık sık ABD ve Çin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Huang, doğum yeri ve çip endüstrisinin küresel üretim merkezi olan Tayvan'ı ziyaret ettiğinde hayranlarının yoğun ilgisiyle kuşatılıyordu.
ÇİNLİ AJANLA İLİŞKİSİ PATLADI
Hakkında patlak veren haberlerin ardından Huang, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinin ve çalışanlarının güvenini sarstığı için özür diledi. Söz konusu yasak aşkın, Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan Singapur merkezli veri şirketi Megaspeed'in yöneticisi ve ABD istihbarat yetkililerinin Çin istihbarat servisleri adına çalıştığına inandığı Alice Huang ile yaşandığı ortaya çıktı.
BİR DE ŞİRKET YÖNETİCİSİYLE YASAK AŞK
The Wall Street Journal ve The New York Times'ın haberine göre Nvidia CEO'su, şirketin sağlık birimini yöneten üst düzey yöneticilerden Kimberly Powell ile de yasak aşk yaşadı.
Nvidia hisseleri, yönetim kurulunun Jensen Huang'ın Alice Huang ile olan ilişkisini soruşturduğunun ortaya çıkmasının ardından başlayan düşüşü sürdürerek seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. 63 yaşındaki üst düzey yönetici, yaklaşık yüzde 3,6'lık hisseyle Nvidia'nın en büyük hissedarı konumunda ve dünyanın en zengin insanları arasına girmiş durumda.
Doğrudan kendisine bağlı yaklaşık 60 yöneticisi bulunan Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda halefiyet planlamasına inanmadığını, liderlerin bilgi ve birikimlerini edindikleri anda sürekli olarak aktarmaları gerektiğini söylemişti. Huang'ın yerine kimin geçeceği ise henüz netlik kazanmadı.
ÇİN'E ÇİP SIZINTISI
Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ticari bağları ilk olarak Ekim 2025'te The New York Times gündeme getirmişti. Güneydoğu Asya'daki yapay zeka veri merkezleri için Nvidia çipleri tedarik eden Megaspeed'in, bu kritik donanımların bir kısmını el altından Çin'e aktardığından şüpheleniliyordu. 2024 sonundan bu yana Ticaret Bakanlığı'nın kıskacında olan şirket ve Alice Huang hakkında bugün ise Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çok sayıda soruşturma bulunuyor.
Times'ın Ekim sonundaki bir diğer haberinde ise ABD istihbaratının, Alice Huang'ı bir Çin ajanı olarak gördüğü ve Jensen Huang ile kurduğu yakın temastan ciddi endişe duyduğu aktarılmıştı. Nvidia cephesi ise o dönem yaptığı açıklamada ikili arasındaki ilişkide "olağandışı ya da beklenmedik bir durum bulunmadığını" savunmuştu.