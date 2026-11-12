Hakkında patlak veren haberlerin ardından Huang, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinin ve çalışanlarının güvenini sarstığı için özür diledi. Söz konusu yasak aşkın, Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan Singapur merkezli veri şirketi Megaspeed'in yöneticisi ve ABD istihbarat yetkililerinin Çin istihbarat servisleri adına çalıştığına inandığı Alice Huang ile yaşandığı ortaya çıktı.

Doğrudan kendisine bağlı yaklaşık 60 yöneticisi bulunan Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda halefiyet planlamasına inanmadığını, liderlerin bilgi ve birikimlerini edindikleri anda sürekli olarak aktarmaları gerektiğini söylemişti. Huang'ın yerine kimin geçeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Nvidia hisseleri, yönetim kurulunun Jensen Huang'ın Alice Huang ile olan ilişkisini soruşturduğunun ortaya çıkmasının ardından başlayan düşüşü sürdürerek seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. 63 yaşındaki üst düzey yönetici, yaklaşık yüzde 3,6'lık hisseyle Nvidia'nın en büyük hissedarı konumunda ve dünyanın en zengin insanları arasına girmiş durumda.

The Wall Street Journal ve The New York Times'ın haberine göre Nvidia CEO'su, şirketin sağlık birimini yöneten üst düzey yöneticilerden Kimberly Powell ile de yasak aşk yaşadı.

Jensen Huang ve Alice Huang. Fotoğraf: Reuters

ÇİN'E ÇİP SIZINTISI

Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ticari bağları ilk olarak Ekim 2025'te The New York Times gündeme getirmişti. Güneydoğu Asya'daki yapay zeka veri merkezleri için Nvidia çipleri tedarik eden Megaspeed'in, bu kritik donanımların bir kısmını el altından Çin'e aktardığından şüpheleniliyordu. 2024 sonundan bu yana Ticaret Bakanlığı'nın kıskacında olan şirket ve Alice Huang hakkında bugün ise Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çok sayıda soruşturma bulunuyor.

Times'ın Ekim sonundaki bir diğer haberinde ise ABD istihbaratının, Alice Huang'ı bir Çin ajanı olarak gördüğü ve Jensen Huang ile kurduğu yakın temastan ciddi endişe duyduğu aktarılmıştı. Nvidia cephesi ise o dönem yaptığı açıklamada ikili arasındaki ilişkide "olağandışı ya da beklenmedik bir durum bulunmadığını" savunmuştu.

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Jensen Huang

Alice Huang