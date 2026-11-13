ŞİRKET VE BANKA HESABI İÇİN AVUKATA BAŞVURMUŞ

Ortaklık fikri içine sinmediği için kuruluş işlemlerini tamamlamadığını ve iki kardeşle ilişkisini kestiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından, kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket açılışlarının tamamlandığına ilişkin e-posta geldiğini söyledi. E-postada şirket adına banka hesabı açıldığının da yazdığını belirtti. Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını anlatan Sarıgül, kendi adına şirket veya banka hesabı açılıp açılmadığının araştırılmasını istediğini kaydetti. Kendisine, adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde yanıt verildiğini söyleyen Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını belirtti.

"80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMEDEN BİLGİM YOK"

Ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını ifade eden Ömer Sarıgül, ağabeyi ve babasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını savundu. Dosyada sorulan para hareketleri ve tekne devri konusunda ise şunları söyledi:

"Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle, 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim."

PARA TRANSFERLERİNE LOCA VE KREDİ SAVUNMASI

Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Sarıgül, Aslanbaş ile arasında çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu belirtti. Bu transferlerin bir bölümünün Galatasaray'daki locasında ağırladığı misafirlerin yemek ücretlerine, bir bölümünün ise kredi ödemelerine ilişkin olduğunu savundu. Babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini ifade etti.

Emir Sarıgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"EMİR HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi. Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.