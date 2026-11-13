Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı! "Bilmiyorum görmedim" savunması... Emir Sarıgül'e yüklendi: İyi şeyler duymadım
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Sarıgül, 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk para transferi ve tekne devrinden haberi olmadığını savundu. Babasının servetini nasıl edindiğini bilmediğini söyleyen Sarıgül, ağabeyi Emir Sarıgül hakkında ise, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım." dedi Ömer Sarıgül'ün yeniden ifade vereceği öğrenilirken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği iddia edildi.
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, savcılıkta verdiği ifadede 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' savunması yaptı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, turizm işiyle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyen Ömer Sarıgül, kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimlerinden yalnızca Çampınar'ı tanıdığını belirtti.
"BABAM ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"
Sinan Çampınar ile hatırladığı kadarıyla 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, "Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi. Çampınar'ın Almanya'da yaşaması nedeniyle sonrasında neredeyse hiç görüşmediklerini ileri süren Sarıgül, tanışmalarından bir süre sonra Çampınar'ın, kardeşi Diyar ile Türkiye'ye geldiğini söyledi.
MÜNİH'TE KAFE İŞİ
Diyar Çampınar ile kendisine ait Kabataş'taki kafede tanıştığını belirten Sarıgül, görüşmenin Münih'te benzer bir işletme açılması fikrine dönüştüğünü anlattı. Diyar Çampınar'ın Almanya'dan iş yeri seçenekleri göndermesi üzerine Münih'e gittiğini söyleyen Sarıgül, şirket kurmak amacıyla noterde ön sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Ömer Sarıgül, "Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" dedi.
ŞİRKET VE BANKA HESABI İÇİN AVUKATA BAŞVURMUŞ
Ortaklık fikri içine sinmediği için kuruluş işlemlerini tamamlamadığını ve iki kardeşle ilişkisini kestiğini savunan Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar'ın avukatından, kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket açılışlarının tamamlandığına ilişkin e-posta geldiğini söyledi. E-postada şirket adına banka hesabı açıldığının da yazdığını belirtti. Bunun üzerine avukatları aracılığıyla Almanya'daki avukat Osman İsfen'e ulaştığını anlatan Sarıgül, kendi adına şirket veya banka hesabı açılıp açılmadığının araştırılmasını istediğini kaydetti. Kendisine, adına şirket ya da banka hesabı açılmadığı yönünde yanıt verildiğini söyleyen Sarıgül, daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi yaptıklarını belirtti.
"80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMEDEN BİLGİM YOK"
Ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını ifade eden Ömer Sarıgül, ağabeyi ve babasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını savundu. Dosyada sorulan para hareketleri ve tekne devri konusunda ise şunları söyledi:
"Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle, 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim."
PARA TRANSFERLERİNE LOCA VE KREDİ SAVUNMASI
Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Sarıgül, Aslanbaş ile arasında çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu belirtti. Bu transferlerin bir bölümünün Galatasaray'daki locasında ağırladığı misafirlerin yemek ücretlerine, bir bölümünün ise kredi ödemelerine ilişkin olduğunu savundu. Babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini ifade etti.
"EMİR HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"
Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi. Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.
Emir Sarıgül ise kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde büyük projelerin ruhsat ve imar işlemleri karşılığında milyonlarca dolar nakit ile lüks daire ve villa aldığını iddia etti. Sarıgül, ayrıca babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 3 parçada 600 bin dolar civarında para verdiği yönünde iddialarda bulundu.
"BABAMIN SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"
Babasının kendisine ticari faaliyetlerini anlatmadığını da belirten Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.
İTİRAFÇI OLACAK İDDİASI
Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün ek ifade vereceği öğrenildi. Ömer Sarıgül de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği konuşuyor.