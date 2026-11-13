İsmini vermek istemeyen izleyici, şunları söyledi:

"2 yıl önce Tuğba'nın bizim başımıza da açmadığı iş kalmadı. 23 yaşındaki kızımı deli etti. 'Duvarlarınıza muska yapmışlar' dedi ve sonra duvarları silmeye başladı. 'Benim misafirlerim var, evimdeki bütün işleri üç harfliler yapıyor' dedi. Kızım Tuğba gittikten sonra geceleri boynuzlu Tuğba'yı görmeye başladı. Kızımın elini tutardık, kızım 'Tuğba uçtu' derdi. 'Ben şahmeranım' diyordu. 'Beni şikayet ederseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etti. Şu an Kayaşehir'de yaşıyor, para karşılığında muska yapıyor"