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39 gündür kayıptı! Müge Anlı'da Şahmeran yüzleşmesi: "Ben 800 yaşındayım yılanların başıyım"

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 39 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Anne Aynur Yılmaz, kızının kendisini "800 yaşındayım, yılanların başıyım, ben Şahmeran'ım" diyerek tanıttığını öne sürdüğü 43 yaşındaki Tuğba Deniz'in etkisi altına girdiğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan Tuğba Deniz suçlamaları reddederken, Şifanur'un bir haftadır evinde kaldığını açıkladı. Ardından yayına katılan genç kızın ailesine yönelik suçlamaları stüdyoda gerilimi artırdı.

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Kayıp Şifanur’un Dramı: Annenin Yardım Çığlığı

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki muhasebeci Şifanur Yılmaz, 6 Ekim Salı günü evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Kızından 39 gündür hiçbir haber alamayan gözü yaşlı anne Aynur Yılmaz, acı dolu feryadını duyurmak ve kızını kurtarmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

800 Yaşında Olduğunu İddia Eden Kadın Şok Etti

Anne Yılmaz, kızının "Ben Şahmeran'ım, 800 yaşındayım, yılanların başıyım" diyerek doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Tuğba Deniz adlı bir kadın tarafından kandırıldığını ve adeta hipnotize edilerek beyinin yıkandığını öne sürdü.

Yılanlarla Korunuyor İddiası! Anne Canlı Yayında Anlattı

"SAĞIMA SOLUMA YILAN KOYDU, BENİ ONLAR KORUYOR"

Canlı yayında yaşadığı kabusu anlatan anne Aynur Yılmaz, bir yıldır Tuğba Deniz ile arkadaşlık eden kızının tamamen değiştiğini, evde robot gibi dolaştığını ve ailesinden uzaklaştığını belirtti.

Beyin Yıkama İddiası: Şifanur’un Dramatik Değişimi

Şifanur'un teyzesine ve kuzenine "Tuğba sağ tarafıma soluma yılan koydu, beni yılanlar koruyor" şeklinde akıl almaz ifadeler kullandığını aktaran acı anne, şunları söyledi:

"2025'in son aylarında Tuğba Deniz diye bir kadın geldi bunun yanına. Benim çocuğuma yılan fotoğrafları göstermiş, 'Ben Şahmeran'ım, yılanların başıyım, 800 bilmem kaç yaşındayım' demiş. Kızımın beynini bu şekilde yıkamış. Çocuğum bir senedir evde robot gibiydi, sürekli telefonla konuşup beni o kadına şikayet ediyordu."

Ailesini Reddetti, Tehditler Savurdu

AİLESİNİ REDDEDİP TEHDİTLER SAVURDU

Kızına ulaşmaya çalıştığında "Eve gelmek istemiyorum, beni aç bıraktın" şeklinde suçlamalarla karşılaştığını belirten Aynur Yılmaz, Şifanur'un anne ve babasına adeta yabancılaştığını, hatta telefon görüşmelerinde "Sizi öldü biliyorum, nerede gömüldüğünüz bile belli değil." diyerek tepki gösterdiğini ifade etti.

Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da Şahmeran iddiası

Anne Yılmaz’dan Yardım Çağrısı: Kızımı Bana Bulun!

Ayrıca Tuğba Deniz'in kendilerini savcılığa vermekle tehdit ettiğini belirten anne Yılmaz, 21 yaşındaki genç kızın 43 yaşındaki bu kadın tarafından ne amaçla yönlendirildiğinden endişe duyduğunu vurgulayarak, "Benim çocuğumu ne şekilde kullanacak? Başka ailelerin de canını yakmasın, ne olur kızımı bana bulun" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Genç Kızın Beyni Yılanlarla Korundu İddiası

"YILANLAR SENİ KORUYOR" DİYEREK BEYNİNİ YIKAMIŞ

Tuğba Deniz'in genç kızı etkisi altına aldığını belirten anne Yılmaz, Şifanur'un iş yerinde kavgalar etmesinin ardından kadının kendisine "Sakinleşsin diye sağ soluna yılan yerleştirdim, yılanlar onu koruyor" dediğini ifade etti.

Kızını Tanıyamayan Anne: Babasını Soyadıyla Kayıt Etmiş

Kızının ailesine tamamen yabancılaştığını, babasının adını bile telefona isim soyisim şeklinde kaydettirdiğini söyleyen Aynur Hanım, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım bana babasının adını soyadıyla kayıt etmiş, yazıklar olsun dedim. Ben 3 yaşında babasız kalmışım, baba hasretiyle büyümüşüm. Şifanur'u o Tuğba'nın elinde rezil olsun diye büyütmedim. Benim çocuğumu bana versin, başka bir şey istemiyorum."

Şifanur’dan Sokaklarda Yaşam İtirafı: ’Köpekler Havlıyor’

"SOKAKTAYIM, KÖPEKLER HAVLIYOR"

Şifanur'un evden ayrıldıktan sonra ablasını arayarak sokaklarda kaldığını, cami avlularında yattığını ve çevrede köpekler havladığı için korktuğunu söylediğini aktaran aile, canlı yayında kızlarına 'dön' çağrısında bulundu.

Yaş Farkı ve Tuhaf İlişki: Müge Anlı’dan Uyarı

21 yaşındaki bir genç kız ile 43 yaşındaki bir kadın arasındaki yaş farkına ve ilişki tuhaflığına dikkat çeken Müge Anlı ise bu tür arkadaşlıkların hiçbir zaman iyi bitmediğine vurgu yaptı.

Skandallar Zinciri: Tuğba Deniz Mağdurları Artıyor

"DUVARLARIMIZA MUSKA YAPMIŞLAR, KADIN UÇUP GİTTİ"

Programda Şifanur Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili skandallar zinciri derinleşirken, yayına bağlanan başka bir mağdurun anlattıkları stüdyoda adeta buz etkisi yarattı. Kendini "Şahmeran" olarak tanıtan 43 yaşındaki Tuğba Deniz'in, benzer yöntemlerle başka aileleri de kandırdığı ve adeta kabus yaşattığı ortaya çıktı.

Üç Harfliler ve Şok Edici İddialar!

"ÜÇ HARFLİLER EVDE GEZİYORDU, GRİ GÖMLEKLİ ADAMI GÖRÜYORDUM"

İki yıl önce aynı kadın tarafından benzer şekilde kandırıldıklarını ve 23 yaşındaki kızlarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan izleyici, Tuğba Deniz'in evlerine geldiğinde duvarlara muska yapıldığını iddia ettiğini ve ardından evde korkunç olaylar yaşamaya başladıklarını belirtti.

Muska ve Tehdit: Tuğba Deniz Korku Saçıyor

İsmini vermek istemeyen izleyici, şunları söyledi:

"2 yıl önce Tuğba'nın bizim başımıza da açmadığı iş kalmadı. 23 yaşındaki kızımı deli etti. 'Duvarlarınıza muska yapmışlar' dedi ve sonra duvarları silmeye başladı. 'Benim misafirlerim var, evimdeki bütün işleri üç harfliler yapıyor' dedi. Kızım Tuğba gittikten sonra geceleri boynuzlu Tuğba'yı görmeye başladı. Kızımın elini tutardık, kızım 'Tuğba uçtu' derdi. 'Ben şahmeranım' diyordu. 'Beni şikayet ederseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etti. Şu an Kayaşehir'de yaşıyor, para karşılığında muska yapıyor"

Kabus Gibi Anlar: Üç Harflilerle Tehdit

Kendisinin de psikolojisinin kötü etkilendiğini dile getiren izleyici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece yatak odamda gri gömlekli bir adam görüyordum, 'Üç harflilerimi eve bıraktım' diyerek bizi tehdit ediyordu. Bize bir yıl kan kusturdu, ben de kızım da aklımızı kaçıracak derecedeydik."

Tuğba Deniz Canlı Yayında: Şahmeran İddialarını Reddetti

"ŞAHMERAN" OLDUĞU İDDİA EDİLEN TUĞBA DENİZ CANLI YAYININDA!

21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ı "Ben Şahmeran'ım, yılanların başıyım" diyerek etkisine aldığı öne sürülen 43 yaşındaki Tuğba Deniz, canlı yayına telefonla katıldı. Hakkındaki iddiaları reddeden Tuğba Deniz ile anne Aynur Yılmaz arasında stüdyoda tansiyon yükseldi.

Tuğba Deniz: Ben Şahmeran Değilim, İddialar Asılsız

"BEN İNSANIM, ŞAHMERAN DEĞİLİM"

Yayına bağlanan Tuğba Deniz, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek "Ben insanım, elim kolum ayağım var, Şahmeran değilim" savunmasını yaptı. Şifanur'un bir haftadır kendi evinde kaldığını, genç kızın ailesine dönmek istemediğini belirten Deniz, anne Aynur Yılmaz'ın tepkileriyle karşılaştı.

Genç Kızın Sokakta Kaldığı İddiası: Tuğba Deniz’in Açıklamaları

Deniz, "Şifanur 1 hafta önce sokakta kaldığını söyledi. Darp raporunu, her şeyini gördüm. Sokakta kaldığı için de 'Tabi gelebilirsin' dedim. 1 haftadır da evimde. 'Kızın benim yanımda' diye annesine de söyledim" ifadelerini kullandı.

Şüpheli İlişkiler ve Gerilim Dolan Yayın

Anne Yılmaz, Tuğba Deniz'in elindeki ses kayıtlarında kızına "Sakinleşsin diye sağ soluna yılan yerleştirdim" şeklinde ifadeler kullandığını belirterek isyan etti. Stüdyoda 40'lı yaşlardaki bir kadının 20'li yaşlardaki genç kızlarla olan şüpheli ilişkileri ve geçmişte başka ailelerin de benzer iddialarla mağdur edildiği yönündeki gerilimler programda dikkat çekti.

Kayıp Şifanur Yılmaz Canlı Yayında Ortaya Çıktı

ŞİFANUR YILMAZ CANLI YAYINDA

Kendini "Şahmeran" olarak tanıttığı ve genç kızların beynini yıkadığı öne sürülen 43 yaşındaki Tuğba Deniz canlı yayına telefonla katılırken, kısa süre sonra 39 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz da yayına bağlandı.

Canlı Yayında Yüzleşme: Suçlamalar ve Ses Kayıtları

CANLI YAYINDA GERGİN YÜZLEŞME VE SUÇLAMALAR

Canlı yayında Tuğba Deniz'in ses kayıtlarının dinletilmesiyle tansiyon yükseldi. Müge Anlı, ses kayıtlarını dinlediğini belirterek Tuğba Deniz'in "Sağına soluna yılan yerleştirdim" şeklindeki itiraflarını yüzüne vururken, Deniz suçlamaları geçiştirmeye çalıştı. Yayın sırasında telefonla bağlanan genç kız Şifanur Yılmaz ise annesiyle yüzleşti.

Şifanur Yılmaz’dan Ailesine Şok Suçlamalar

Canlı yayına bağlanan Şifanur Yılmaz ise annesinin anlattıklarından farklı bir tablo çizdi. Genç kadın, ailesinin kendisini okutmak istemediğini, kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlendirmeye çalıştığını ve altınlarını çalmakla suçladığını öne sürdü. Bu nedenle evden ayrıldığını söyledi.

Anne: Kızım Tuğba’nın Etkisi Altında!

Anne Aynur ise kızının bu açıklamaları Tuğba Deniz'in etkisi altında yaptığını iddia etti.

Müge Anlı’dan Çağrı

Yaşananların ardından Müge Anlı, anne Aynur Yılmaz'a kızının sağlığı ve güvenliği için resmi makamlara başvurması yönünde çağrıda bulundu. Anlı, anneye kaymakamlığa giderek kızının durumunu anlatmasını, ses kayıtlarını yetkililerle paylaşmasını ve kızının sağlığına kavuşması için gerekli işlemlerin yapılmasını önerdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

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