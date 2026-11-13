39 gündür kayıptı! Müge Anlı'da Şahmeran yüzleşmesi: "Ben 800 yaşındayım yılanların başıyım"
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 39 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Anne Aynur Yılmaz, kızının kendisini "800 yaşındayım, yılanların başıyım, ben Şahmeran'ım" diyerek tanıttığını öne sürdüğü 43 yaşındaki Tuğba Deniz'in etkisi altına girdiğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan Tuğba Deniz suçlamaları reddederken, Şifanur'un bir haftadır evinde kaldığını açıkladı. Ardından yayına katılan genç kızın ailesine yönelik suçlamaları stüdyoda gerilimi artırdı.
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