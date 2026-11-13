Körfez yeniden alev alev: ABD İran'ı, İran Bahreyn'i, Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu... İsrail'den "CENTCOM" senaryosu
Orta Doğu ve Körfez yeniden diken üstünde. ABD'nin İran'a yeni saldırılar düzenleyeceği konuşulurken İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine askeri saldırı düzenlendi. İran da Sirik'e misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarlarını vurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktaları İHA ve balistik füzelerle hedef aldı. Öte yandan İsrail basını ABD'yi savaşa çekmek için senaryolar yazıyor. Siyonist medya CENTCOM'un "İran'a yeni saldırılara hazır olun" mesajı gönderdiğini yazdı. Fakat ABD ordusu, İsrail'i yalanladı.
Orta Doğu yeni ve içinden çıkılmaz bir krizin pençesinde. Bir süredir ABD'nin İran'a yeni saldırılar düzenleyeceği uluslararası kamuoyunda konuşulurken Körfez hattı yine hareketledi.
İran resmi haber ajansı IRNA, ülkenin Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine yönelik askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberde, "düşmanın" Sirik kentini hedef alındığı belirtilirken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
İRAN'DAN MİSİLLEME: BAHREYN'DEKİ RADAR VURULDU
İran, Sirik saldırısına misilleme olarak ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alındığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 22 numaralı açıklamada, düşman unsurlarının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına karşılık, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu belirtildi.
Saldırının ABD'ye, hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğu ifade edilen açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PETROL TESİSLERİ VE ASKERİ NOKTALARI VURDUK
Ayrıca, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktalara insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle 4 saldırı düzenlediklerini belirtti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada, saldırıların Doğu-Batı petrol boru hattındaki 7 numaralı pompa istasyonunu, Yanbu petrol tesisini, Şarure Havalimanını ve Hamis Muşayt Hava Üssünü hedef aldığını belirtti.
Seri, ilk saldırının Suudi Arabistan'ın doğusundaki Bukayk kentinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı pompa istasyonuna İHA ile düzenlendiğini ve hedefin vurulduğunu ileri sürdü. Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı petrol boru hattı, Suudi Arabistan'ın günlük yaklaşık 7 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz üzerinden ihraç etmesine imkan sağlıyor.
Seri, ikinci saldırının Yanbu'daki petrol tesisine balistik füzeyle, üçüncü saldırının Şarure Havalimanı'ndaki askeri nakliye uçağına İHA ile, dördüncü saldırının ise Hamis Muşayt Hava Üssü'ne balistik füzeyle düzenlendiğini kaydetti. Seri, son saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu iddia etti.
İSRAİL ABD'Yİ YENİDEN SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin hemen ardından yayınladığı haberde, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etti.
ABD'li bir kaynağa dayandırılan habere göre, son günlerde CENTCOM, Tel Aviv'e İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına hazırlıklı olma yönünde uyarıda bulundu.
"Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın, İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de iletildiği ileri sürülen haberde, bölge ülkelerine iletilen mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına yönelik son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkati çekildi. Washington yönetiminin Orta Doğu'ya askeri kaynak aktarmaya devam ettiği aktarılan haberde, ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağının bulunduğu belirtildi.
CENTCOM İSRAİL'İ YALANLADI
CENTCOM'dan İsrail'e jet hızında yalanlama geldi. Söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu belirtildi.
TRUMP'TAN VANCE'E ÇAĞRI
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin artık İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma arayışında olmadığını belirtti ve İran ile müzakereleri yeniden başlatma çabalarına öncülük eden Başkan Yardımcısı JD Vance'e bunun yerine iç siyasete odaklanması talimatını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: İRAN'A YENİ SALDIRI İSTEMİYORUZ
Peki, Türkiye'nin tutumu ne? Ankara, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası istemiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde endişelerini dile getirdi.
Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik yeni saldırılar yaşanmasını istemediğini söyledi.
Bölgesel anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, gelişmelerin maalesef yeniden olumsuz bir yöne doğru ilerlediğini ifade etti.
Erdoğan, bu olumsuz gidişatın önüne geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi.