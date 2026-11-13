"Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın, İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de iletildiği ileri sürülen haberde, bölge ülkelerine iletilen mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığına yönelik son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkati çekildi. Washington yönetiminin Orta Doğu'ya askeri kaynak aktarmaya devam ettiği aktarılan haberde, ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağının bulunduğu belirtildi.

ABD'li bir kaynağa dayandırılan habere göre, son günlerde CENTCOM, Tel Aviv'e İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına hazırlıklı olma yönünde uyarıda bulundu.

İsrail basınından CENTCOM senaryosu: İran'a yeni saldırılar olacak (Foto: AA) İSRAİL ABD'Yİ YENİDEN SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin hemen ardından yayınladığı haberde, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etti.





TRUMP'TAN VANCE'E ÇAĞRI



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin artık İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma arayışında olmadığını belirtti ve İran ile müzakereleri yeniden başlatma çabalarına öncülük eden Başkan Yardımcısı JD Vance'e bunun yerine iç siyasete odaklanması talimatını verdi.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik yeni saldırılar yaşanmasını istemediğini söyledi (Foto: AA)



BAŞKAN ERDOĞAN: İRAN'A YENİ SALDIRI İSTEMİYORUZ



Peki, Türkiye'nin tutumu ne? Ankara, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası istemiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde endişelerini dile getirdi.

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik yeni saldırılar yaşanmasını istemediğini söyledi.

Bölgesel anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, gelişmelerin maalesef yeniden olumsuz bir yöne doğru ilerlediğini ifade etti.

Erdoğan, bu olumsuz gidişatın önüne geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi.





