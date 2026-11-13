AK Parti, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile yaklaşık 2,2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait 5,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu siliniyor.

AK Parti, 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısıyla 15 maddelik yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklif şöyle:

PRİM BORCU SİLİNECEK: 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Böylece vatandaşlar sağlık hizmetlerine ulaşımda zorluk çekmeyecek. Yapılacak düzenleme kapsamında 2 milyon 199 bin vatandaşın 5 milyar 627 milyon liralık borcu silinecek.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: Aday çırak, çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısı uygulamasında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere toplam 15 yıla çıkarılıyor. Ayrıca uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına devrediliyor.

İSTİHDAMA TAM DESTEK: Genç ve kadın istihdamının desteklenmesi için İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında verilen teşviklerin süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.