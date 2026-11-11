UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar

Beşiktaş’ta gece saatlerinde bir eğlence mekanının önüne motosikletle gelen 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu başından vurulan 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, kullanılan motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Dron destekli havadan ve karadan yürütülen geniş çaplı operasyonda, korudaki çalıların altına saklanan 2 zanlı yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübü savaş alanına döndü.

Olay, 11 Kasım 2026 saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri, iş yerine doğru silahla ateş açtı.

Saldırıda mekanın kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar-1

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde terk ettikleri belirlendi.

Yapılan sorgulamada, motosikletin 1 Kasım'da tarihinde Esenler'den çalındığı tespit edildi.

Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar-2

İHA ÇALILARIN ALTINDA YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin bir koruya kaçtıkları belirlendi.

Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı.

Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen 18 yaşındaki Yenay Z. ve silahla ateş ettiği tespit edilen 17 yaşındaki Musa O., çalıların altına saklanmış halde yakalandı.

Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar-3

Her 2 şüphelinin de 3'er suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Beşiktaş’ta gece kulübü savaş alanına döndü: 1 ölü 2 gözaltı... Çalıların içinde dronla yakalandılar-4

Mert Hakan Yandaş'ın yargılandığı bahis davası 27 Ocak 2027'ye ertelendi
SONRAKİ HABER

Bahis davası ertelendi

 Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama: Good morning
ÖNCEKİ HABER

Von der Leyen'e "Maşallah"lı karşılama
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler