İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübü savaş alanına döndü.

Olay, 11 Kasım 2026 saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri, iş yerine doğru silahla ateş açtı.

Saldırıda mekanın kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde terk ettikleri belirlendi.

Yapılan sorgulamada, motosikletin 1 Kasım'da tarihinde Esenler'den çalındığı tespit edildi.

İHA ÇALILARIN ALTINDA YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin bir koruya kaçtıkları belirlendi.

Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı.

Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen 18 yaşındaki Yenay Z. ve silahla ateş ettiği tespit edilen 17 yaşındaki Musa O., çalıların altına saklanmış halde yakalandı.

Her 2 şüphelinin de 3'er suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.