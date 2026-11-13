Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Emir Sarıgül'den sonra Ömer Sarıgül de itirafçı oluyor
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında lağım patladı. YENİ Partili Mustafa Sarıgül'ün merkezinde olduğu bir dizi sapkınlık ağı deşifre oldu. Sarıgül'ün Özgür Özel'le para trafiğini deşifre eden Emir Sarıgül'ün savcılıkta dördüncü kez daha ifade verirken, Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bu isimlerden 15'i yakalandı. Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltına alınan 15 şüphelinin ismi şöyle:
Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres.
EMİR'DEN SONRA ÖMER DE İTİRAFÇI OLUYOR
Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün Aylin Kotil'den olan oğlu Ömer Sarıgül de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.
Sarıgül'ün yakında ifade vermesi bekleniyor.
O DA, ANNESİ DE TUTUKLU
Ömer Sarıgül, kara para soruşturması kapsamında 16 Ekim'de gözaltına alınmış, 19 Ekim'de tutuklamıştı.
Annesi Aylin Kotil de tutuklu isimler arasında yer alıyor.
EMİR SARIGÜL'ÜN İTİRAFLARI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde yeniden ifade vermişti.
Cezaevinden ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Sarıgül, "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" deyip Özel'e atkı kutusu içerisinde verilen paraları ifşa etmişti.
Sarıgül kendisini yalanlayan Özgür Özel'e ve YENİ Parti kurmaylarına da "dekontu elimde" diyerek rest çekmişti. Bunula beraber babasının Şişli'deki yolsuzluklarını anlatmıştı.
"EMİR SARIGÜL İSTENMEYEN EVLAT MUAMELESİ GÖRÜRDÜ"
"Cinsel istismara uğradım" diyen koruma Ömer Beşir Demir ise aile içinde Emir Sarıgül'ün "Üvey evlat" muamelesi gördüğünü öne sürdü.
Demir, "Mustafa Sarıgül evinde bir şey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu" dedi.
"ÖMER BABASINA DAHA YAKINDI, ONA SUS PAYI VERİRDİ"
Ömer Sarıgül'ün babasıyla daha yakın olduğunu, Emir Sarıgül'e ise daha mesafeli davranıldığını öne süren Demir, "Emir Sarıgül her defasında küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı. Ömer Sarıgül'ün birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi. Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu" şeklinde konuştu.
EMİR SARIGÜL SOYADINI DEĞİŞTİRİYOR
Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül arasındaki ipler tamamen koptu.
Sarıgül'ün annesinin kızlık soyadı olan ve merhum dedesi eski CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'na ait "Köksaloğlu" soyadını almak üzere avukatı kanalıyla mahkemeye resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.