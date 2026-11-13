Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Emir Sarıgül'den sonra Ömer Sarıgül de itirafçı oluyor

"EMİR SARIGÜL İSTENMEYEN EVLAT MUAMELESİ GÖRÜRDÜ"

"Cinsel istismara uğradım" diyen koruma Ömer Beşir Demir ise aile içinde Emir Sarıgül'ün "Üvey evlat" muamelesi gördüğünü öne sürdü.

Demir, "Mustafa Sarıgül evinde bir şey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu" dedi.

"ÖMER BABASINA DAHA YAKINDI, ONA SUS PAYI VERİRDİ"

Ömer Sarıgül'ün babasıyla daha yakın olduğunu, Emir Sarıgül'e ise daha mesafeli davranıldığını öne süren Demir, "Emir Sarıgül her defasında küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı. Ömer Sarıgül'ün birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi. Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu" şeklinde konuştu.