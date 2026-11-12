İstanbul'da 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümü! Nişanına 10 gün kala 8. kattan düştü: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Genç doktorun sevgilisi Nebi Ö., yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. 21 Kasım’da nişanlanmaya hazırlanan çiftin olay gecesi yaşadıkları da Nebi Ö.’nün polis ifadesiyle ortaya çıktı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan 27 yaşındaki Pelin Pınar, 11 Kasım gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'deki evinin 8'inci katındaki balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
21 KASIM'DA NİŞANLANACAKLARDI
Soruşturma kapsamında Pelin Pınar'ın 28 yaşındaki sevgilisi Nebi Ö.'nün Küçükköy Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.
Nebi Ö., ifadesinde Pelin Pınar ile 9 Aralık 2025'te sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve ilişkilerinin o tarihten itibaren devam ettiğini anlattı. Çiftin 21 Kasım için nişan tarihi aldığını belirten şüpheli, genç doktorun daha önce bir evlilik yaptığını da söyledi.
Pelin Pınar'ın 5 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiklerini anlatan Nebi Ö., bebeğin hayatını kaybettiğinin kendilerine doktor tarafından bildirildiğini ifade etti.
"DÜŞÜK OLUNCA DÜĞÜN İŞİNİ ERTELEME KARARI ALDIK"
Nebi Ö., ifadesinde gebelik kaybının ardından düğün planlarını ertelediklerini belirterek şu sözleri kullandı:
"Pelin Pınar çok ketum Ondan dolayı çok eski yaşantısı hakkında bir bilgim yoktur ama bildiğim kadarı ile okuduğu esnada biri ile evlenmiş ve 5 ay evli kalmışlar ve daha sonra ayrılık olayı meydana gelmiş. Pelin Pınar ile biz 9 Aralık 2025 yılında sanal medya üzerinden ben istek attım ve yazdım o şekilde tanıştık ve o günden şimdiye kadar konuştuk. 21 Kasım günü nişan tarihi aldık. Pelin Pınar ile 5 Kasımda gece hastaneye gittik hastaneye gitme nedenimiz ise Pelin'in çok kanaması oldu ve bize doktor bebeğin öldüğünü söyledi ve o gece bebek öldü. Bebek bana aittir. Pelin'in tanıdığım kadarıyla duygusal ve bebeklere karşı çok yakın ve ilgili şekilde yaklaşırdı. Düşük olayı ortada olmasaydı Aralık ayında biz düğün düşünüyorduk ama düşük olayı olunca biz düğün işini erteleme kararı aldık"
AVM'DE ÇOCUĞUN "BABA" SESLENİŞİNDEN ETKİLENMİŞ
Nebi Ö., olaydan önceki gün yaşananları da ayrıntılarıyla anlattı. Pelin Pınar'ın 10 Kasım sabahı nöbetten eve geldiğini, birlikte kahvaltı yaptıktan sonra nişan hazırlıkları için Kuyumcukent'e gittiklerini söyledi.
Çiftin altın ve diğer ihtiyaçlarını aldıktan sonra bir alışveriş merkezine geçtiğini belirten Nebi Ö., yemek sırasında yaşandığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlattı:
"Pelin isimli şahıs GOP Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktor (kadın doğum doktoru) olarak çalışır ve nöbetten 10 Kasım günü sabah geldi ve biz sabah uyuduk daha sonra biz kahvaltı ve gerekli ev işlerini yaptıktan sonra Kuyumcukent'e altın ve gerekli şeyleri almak için oralara baktık ve karar verdik ve aldık. Daha sonra biz AVM'ye gittik ve AVM'ye gideren midesi bulandı biz de yemek yemeye karar verdik ve İskender yedik ve arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk baba diye seslenince Pelin'in yüzü düştü ve üzüldü benim de içim yandı hatta."
OLAY GECESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI
Nebi Ö., alışverişin ardından eve döndüklerini, bir süre ayrı odalarda vakit geçirdiklerini ve daha sonra birlikte alkol alıp online oyun oynadıklarını söyledi.
Saat 23.40 sıralarında uyumayı teklif ettiğini belirten şüpheli, Pelin Pınar'ın düşük nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdiğini ve ağladığını öne sürdü. Pınar'ı sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Nebi Ö., genç doktorun balkona sigara içmeye çıktığını, daha sonra içeri döndüğünü ifade etti.
Şüpheli, ifadesinin devamında olay öncesinde yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Daha sonra yemek yedikten sonra bana nişan için takım elbise bakmaya gittik ve almadan eve geldik. Daha sonra biz yorulunca eve geldik ve ben evde kendi halimde takılırken Pelin de kendi odasına gitti. Daha sonra benim yanıma geldi ve yanıma dolapta olan alkol maddesini kendisi içiyordu bende kendime başka alkol aldım. Daha sonra biz alkol içerken online oyun oynadık ama oyuna o odada ben salonda girdim. Sonra 10 Kasım günü saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak uyuyalım dedim. Daha sonra Pelin yanıma geldi ve karnındaki bebeğin düşükten dolayı olduğundan etkilendiğini, bunları anlattı ve bu esnada Pelin ağladı ve bende 'aşkım ağlama' dedim. Daha sonra Pelin balkona sigara içmeye gitti ve bende geç kalınca 'aşkım odaya gel soğuk hava' demek için aradım ve içeriye geldi. İçeri geldi ve bana bugün olan olayları anlattı ve üzülmesi sonucunda yerde duran alkolü kafasına sek içer şekilde aldı ve bende 'yapma aşkım' dedim. Daha sonra ağlar şekilde oldu ve bende 'aşkım ne oluyor yapma' dedim. Ben kendi ellerimle kalktım ve Pelin'e kokteyl yaptım ve karşıma aldım ve konuşmak istedim ve olayın dozundan dolayı çok ağır şekilde morali bozulunca bende 'aşkım lavaboya gidip geleceğim dur konuşacağım' dedim"
"BEN KİMSEYE ZARAR VERMEDİM VE KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"
Olay sırasında tuvalette bulunduğunu söyleyen Nebi Ö., dışarıdan gelen sesin ardından balkona çıktığını ve aşağı baktığında Pelin Pınar'ı yerde gördüğünü ileri sürdü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını ve komşulara da haber verdiğini belirten şüpheli, ifadesinde kendisini şu sözlerle savundu:
"Ben lavaboya gittim, o esnada 'güm' diye ses geldi ardından çığlık sesi geldi ve bende hemen dışarıya çıkıp balkona geldim yere baktım. Yerde karanlık olacak şekilde yerde yatan cesedi gördüm ve hemen eve baktım evde olamayınca 112 ekiplerine haber verdim hemen ambulansın sesi ve aynı zamanda ambulansın kendisi geldi. Hatta ambulans gelmeden önce üst katta olan komşum sesleri duyunca balkondan baktı 'ne oluyor' dedi bende olayı anlattım 'hemen polisi arayın' dedim. Komşumu aradım ve oda olay yerine geldi. Olay yerine ekipler geldi ve inceleme yaptılar. Ben kimseye zarar vermedim ve kimseyi öldürmedim. Evi biz Pelin ile beraber yaşamak için Mayıs sonunda tuttum ve ondan sonra olay adresine taşındım"
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Genç doktorun 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
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