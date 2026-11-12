AVM'DE ÇOCUĞUN "BABA" SESLENİŞİNDEN ETKİLENMİŞ Nebi Ö., olaydan önceki gün yaşananları da ayrıntılarıyla anlattı. Pelin Pınar'ın 10 Kasım sabahı nöbetten eve geldiğini, birlikte kahvaltı yaptıktan sonra nişan hazırlıkları için Kuyumcukent'e gittiklerini söyledi. Çiftin altın ve diğer ihtiyaçlarını aldıktan sonra bir alışveriş merkezine geçtiğini belirten Nebi Ö., yemek sırasında yaşandığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlattı: "Pelin isimli şahıs GOP Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktor (kadın doğum doktoru) olarak çalışır ve nöbetten 10 Kasım günü sabah geldi ve biz sabah uyuduk daha sonra biz kahvaltı ve gerekli ev işlerini yaptıktan sonra Kuyumcukent'e altın ve gerekli şeyleri almak için oralara baktık ve karar verdik ve aldık. Daha sonra biz AVM'ye gittik ve AVM'ye gideren midesi bulandı biz de yemek yemeye karar verdik ve İskender yedik ve arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk baba diye seslenince Pelin'in yüzü düştü ve üzüldü benim de içim yandı hatta."

OLAY GECESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI Nebi Ö., alışverişin ardından eve döndüklerini, bir süre ayrı odalarda vakit geçirdiklerini ve daha sonra birlikte alkol alıp online oyun oynadıklarını söyledi. Saat 23.40 sıralarında uyumayı teklif ettiğini belirten şüpheli, Pelin Pınar'ın düşük nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdiğini ve ağladığını öne sürdü. Pınar'ı sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Nebi Ö., genç doktorun balkona sigara içmeye çıktığını, daha sonra içeri döndüğünü ifade etti. Şüpheli, ifadesinin devamında olay öncesinde yaşananları şu sözlerle aktardı: "Daha sonra yemek yedikten sonra bana nişan için takım elbise bakmaya gittik ve almadan eve geldik. Daha sonra biz yorulunca eve geldik ve ben evde kendi halimde takılırken Pelin de kendi odasına gitti. Daha sonra benim yanıma geldi ve yanıma dolapta olan alkol maddesini kendisi içiyordu bende kendime başka alkol aldım. Daha sonra biz alkol içerken online oyun oynadık ama oyuna o odada ben salonda girdim. Sonra 10 Kasım günü saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak uyuyalım dedim. Daha sonra Pelin yanıma geldi ve karnındaki bebeğin düşükten dolayı olduğundan etkilendiğini, bunları anlattı ve bu esnada Pelin ağladı ve bende 'aşkım ağlama' dedim. Daha sonra Pelin balkona sigara içmeye gitti ve bende geç kalınca 'aşkım odaya gel soğuk hava' demek için aradım ve içeriye geldi. İçeri geldi ve bana bugün olan olayları anlattı ve üzülmesi sonucunda yerde duran alkolü kafasına sek içer şekilde aldı ve bende 'yapma aşkım' dedim. Daha sonra ağlar şekilde oldu ve bende 'aşkım ne oluyor yapma' dedim. Ben kendi ellerimle kalktım ve Pelin'e kokteyl yaptım ve karşıma aldım ve konuşmak istedim ve olayın dozundan dolayı çok ağır şekilde morali bozulunca bende 'aşkım lavaboya gidip geleceğim dur konuşacağım' dedim"