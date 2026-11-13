Malatya'daki S-70 helikopter kazasında 4 şehit! 4 ilde ocaklara ateş düştü: Samanköy'den yeni görüntü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman vatan evladı şehit oldu. Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehadeti haberi ailelerine verildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin 3 savcı görevlendirirken, helikopterin düştüğü Samanköy bölgesi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Öte yandan şehitlerimiz için ilk tören Malatya'da düzenlenecek.
Malatya'da bulunan 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait Tulga Kışlası'ndaki askeri hava meydanında S-70 Sikorsky tipi helikopter kaza kırımına uğradı. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.
Şehitlerimizin acı haberi ailelerine verildi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri son dakika olarak aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BÖLGEDEN YENİ GÖRÜNTÜ
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
İLK TÖREN MALATYA'DA DÜZENLENECEK
Şehitlerin cenazelerinin, Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.
BİR ÇOCUK BABASIYDI
Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'da, Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer tarafından şehit Pınar’ın ailesine şehadet haberi verildi. Belediye ekipleri şehit evinin yakınında taziye çadırı kurdu.
İZMİR'DEKİ BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehir Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Hüseyin Zehir'in (34) Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Zehir'in evli ve 3 yaşında erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.
BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI
Şehit Serkan Önder'in (27) Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.
Önder'in yakınları ve komşuları taziye için eve geldi, sağlık ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Önder'in evli ve 9 aylık kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
ŞEHİT OLAN 4 ASKERİMİZİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerimizin kimlikleri açıklandı.
Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
- Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen
- Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar
- Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir
- Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder
BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın yaşandığı bölge ise havadan görüntülendi.
3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
S-70 HELİKOPTERİ NE AMAÇLA KULLANILIYOR?
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu S-70 tipi helikopter kazasının nedeni merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında konuşan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini ve kazaya yol açabilecek ihtimalleri değerlendirdi.
Olçar ayrıca bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.
Teknik arıza, bakım süreçleri, hava koşulları ve insan faktörüne dikkat çeken Olçar, kesin nedenin kaza kırım incelemesiyle belirleneceğini söyledi.
Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.
Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.
Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.
ACI HABER GELDİ: ŞEHİDİMİZ VAR
S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.