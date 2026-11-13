Yazarlardan Sergen Yalçın eleştirisi: "Analiz hatası maçı verdi"
Uluslar A Ligi 5. hafta maçında Belçika ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirirken hedefte Sergen Yalçın'ın tercihleri vardı. İşte o yazılar...
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ - ANALİZ HATASI MAÇI VERDİ!
Montella döneminde üst üste alınan rezalet sonuçların ardından Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başladı. Belçika maçından beklentimiz, hem üzerimizdeki ölü toprağını atmak hem de alacağımız puan ya da puanlarla A Ligi'ne tutunmaktı.
Enes Ünal ile birlikte net 9 numaralı sisteme dönen millilerde, Fenerbahçe'de sol açıktaki performansıyla beğenilen Oğuz Aydın, sağ bekte maça başladı. Bana göre bu karar bir analiz hatasıydı. Oğuz Aydın'ın sağ bek oynadığı maçlar var elbette ancak Doku'nun karşısında savunma yönü yüksek bekler bile çaresiz kalabiliyor.
Kevin De Bruyne maçtan sonra Arda Güler'e övgüde bulunarak, takımın Arda'nın ayağına baktığının farkında olduklarını ve ona önlem aldıklarını söyledi. Bizim de Doku'ya göre bir planla maça başlamamız, sağ bekte Zeki'ye önünde ise Oğuz'a şans vermemiz gerekirdi. Çünkü Yunus Akgün de savunma yönünde Oğuz'a neredeyse hiç yardım etmedi. De Cuyper her hücumda ceza sahamıza kadar geldi ancak yanında Yunus yoktu.
Milli Takım'da bir şeyler yapmaya çabalayan tek isim Arda Güler'di. Dünya yıldızımız kullandığı her topta heyecan yaratmayı başardı. Frikik golünün de ayrıca konuşulması lazım. Kaleci Lammens'in baraj kurulumu biraz yardım etse de Arda uzak mesafeden unutulmayacak bir vuruş yaptı. Messi'nin Liverpool'a attığı o meşhur frikik golünden hiçbir farkı yoktu. Kenarda Sergen Yalçın'ın olması da hoş bir tesadüftü.
REHA KAPSAL - SABIR
Milli Takımımız, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini Belçika karşısında arıyordu. Alınacak üç puan, playoff oynama şansımızı artırmak ve bir sonraki turnuvada da bulunduğumuz A Ligi'nde mücadele edebilmek açısından büyük önem taşıyordu. Tabii ki Fransa maçında da zor da olsa bu hedefi gerçekleştirme şansımız vardı. Ancak işi o zorlu maça bırakmadan İzmir'de halletmek en doğrusu olacaktı. Bizim Çocuklar maça mükemmel başladı. Hem toplu hem de topsuz oyunu kontrol ettiğimiz gibi takım halinde yüksek enerjiyle mücadele etmemiz ve yardımlaşmamız da çok iyiydi. Arda'nın jeneriklik golü de bu güzel başlangıcın ödülü oldu. Arda, yalnızca kendi oynayan değil, takımı oynatan, sahada arkadaşlarını yönlendiren gerçek bir lider. Ancak bazı oyuncularımızın onun oyun dilini daha iyi anlaması ve ona ayak uydurması gerekiyor.
Öne geçtikten sonra oyunu kontrol etmek gerekiyordu. Bunu başaramadık. Nitekim işler yolunda giderken takım savunmasındaki basit yerleşim hatalarımız nedeniyle kalemizde iki ucuz gol gördük. Üstelik bu goller, pozisyonlar ürettiğimiz, rakip kaleyi tehdit ettiğimiz ve oyuna hükmettiğimiz bir bölümde geldi. Bu durum gerçekten çok üzücüydü. Oğuz'u, savunma yönü zayıf olan Doku ile bire bir bırakmamak gerekiyordu. Öncelikle başta Yunus olmak üzere, gerektiğinde İsmail ve Orkun'un da desteğiyle o bölgede baskı kurmalıydık.
Ayrıca biraz daha esnek davranabilirdik. Oğuz bu eşleşmede zorlanıyorsa, ilk golden sonra Barış'ı savunmanın sağına çekebilirdik. Barış'ın bu pozisyonda başarılı performansları da var. Oğuz'u ise hücumda sol kanada alarak iki oyuncunun yerlerini değiştirebilirdik. İlk yarıda Barış, Orkun, Enes ve Yunus hem hücumda hem de savunmada oldukça etkisizdi.
İkinci yarıya daha düşük blokta, derin savunma yaparak başladık. Kazandığımız toplarla geçiş hücumları geliştirmeye çalışırken, topa sahip olduğumuz anlarda kendi yarı alanında bekleyen rakibe karşı set hücumlarını denedik. Ancak bu bölümde çok geniş alanlarda oynadık. Basit top kayıpları da eklenince öne koşmaktan çok geriye koşmak zorunda kaldık. Bu durum hem oyun dengemizi bozdu hem de saha içinde dalgalanmalar yaşamamıza neden oldu. Oyuncu değişikliklerinin ardından saha içindeki kalitemiz ve oyunumuz yükseldi.
Ancak yakaladığımız beraberlik fırsatlarından yararlanamadık. Tabii ki henüz oynanmamış bir maçımız daha var ve A Ligi'nde kalmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak da dünyanın sonu değil. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı eleştirmek yerine sabırlı olmalı ve hocamıza destek vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki Sergen Hoca bu maç öncesinde takımla yalnızca üç gün geçirdi. Bizi Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlamak ve orada başarılı olmak için oyuncularımızla birlikte ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarından şüphem yok.
MUSTAFA ÇULCU - KONTROLÜ ELİNDE TUTTU
Milli takımımız kaliteli, yetenekli ayaklardan kurulu ama oyun kalitemiz için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. İlk maça göre biz 4 farklı isimle Belçika ise 3 farklı isimle sahada. Sağ savunmada daha doğru alternatiflerimiz varken Oğuz Aydın ile başlamak pahalıya mal oldu. Doku o bölgeyi motif gibi dokudu çok etkili oldu bir türlü durduramadık. Savunmamız organize değildi. Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz. Stoperlerimiz topu sürerken topa huzur vermiyorlar sanırsınız topla küsler.
Arda'nın muhteşem frikik golüne kadar coşkuluyduk. Sonrasında oyunu bir türlü dinlendirmeyi beceremedik. Hücum ederken arkada geniş alanlar bıraktık. Yediğimiz gollerle coşkumuzu ve umutlarımızı kaybettik. Doğaçlama oynamaya başladık. Takım oyunu ve bir planımız yok. Bireysel yeteneklerin performanslarına endeksli bir oyunumuz var. Birkaç oyuncunun ayağına bakıyoruz. Onlar da kötüyse iyi oyun ve iyi sonuç hayal oluyor. Madem Zeki oyuna girecekti o dakikaya kadar o bölge de Oğuz Aydın ile oynamak niye? Arda oyunu çevirmek için her şeyini sahaya koydu çok iyiydi.
Son dakika Hakan ile yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek beraberlikle çok kıymetli bir puanı almak işten bile değildi ama olmadı. İyi mücadele ediyoruz lakin kolay pozisyonlar veriyoruz. İlk 20 dakika sahaya koyduğunuz oyun kalitemizi oyunun tamamına yayabilirsek Uluslar A liginin vaz geçilmez takımı oluruz.
İsviçreli Sandro Scharer 38 yaşında. 2026 Dünya Kupasında 8 maçta 4. hakemlik yaptı. Hiç düdük çalamadan son 32'de evine gönderildi. 2024'te Real Madrid-Atalanta Süper Kupa finalini 2025'de Portekiz-İspanya finalini yönetti.
Penaltı ve kırmızı kartlarda oldukça cömert bir profil ama bu maçta penaltı konusunda cimriydi. 5'de ceza alanında Raskin, Arda'yı arkasından itti, 17'de Merih ceza alanında Ngoy'u tek elle formasından çekti. Her iki pozisyonda VAR zaten karışmaz sahada penaltı verilebilir. Hakem devam dedi. Çünkü UEFA böyle kolay penaltı istemiyor. 76'da Arda yerdeki Raskin'in ayağına takılıyor penaltı yok. Sandro Scharer kontrolü elinde tuttu elit seviye kalitesini sahaya yansıttı. Başarılıydı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SABIR VE DESTEK
Her şey çok güzel başlamıştı. Maçtan önce İzmir şehri, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Zemin halı gibi, tribünler tıklım tıklımdı. Milli Takımımız, Sergen Yalçın yönetiminde pırıl pırıl bir beyaz sayfa açmaya ve bu sayfaya bir zafer yazmaya hazırdı. Maça da çok iyi başladık. Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçerken, o an gözlerimizin pası silinmiş; yer gök coşkumuzdan inlemişti. Sonrasında peş peşe yediğimiz iki golle mutluluğumuz kabusa dönüştü. İlk yarıda sol kanadımız hiç işlemedi. Barış Alper çok etkisizdi. Ferdi sol bekte çakılı oynadı. Sağ kanattan Oğuz Aydın ve Yunus ile etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda Enes Ünal'ı hiç kullanamadık.
Rakip kaleye çok az şut attık. Böylesine kazanmaya mecbur olduğumuz bir maçta daha yürekli futbol; rakibi ısıran, pes etmeyen bir Milli Takım bekliyordum. Sergen hocayı kadro tercihleri ile ilgili eleştirmek en kolayı. Ama hoca daha yeni geldi ve elinde sihirli bir değnek yok. Sahaya çıkan 11'imizin, taktikten çok kısa yoldan sonuç için bam bam bam yapması gerekirdi. İkinci yarıda da millilerimiz, rakibe ve skora bir reaksiyon gösteremeyince hocamızdan iki hamle geldi. Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül girdi. Bu iki değişiklik daha fazla rakip kaleye gitmemizi sağladı. Barış ile gole çok yaklaştık. Hakan Çalhanoğlu girince sahada daha diri ve güçlü durmaya başladık. Bu maça kadar savunmasında çok hata yapan, zayıf karnı defansı olan Belçika'ya baskı kuramadık.
Final paslarında Arda dışında yeterince becerikli değildik. Arda Güler gibi bir futbol sihirbazına sahip bir takımın Belçika'yı yenmesi gerekirdi. Ama bizim henüz oturmuş bir oyunumuz yok maalesef! Evet dün kaybettik. Fransa maçı da zor. Ama bu Milli Takım'a sabır göstermek lazım. Bu Milli Takım bizim takımımız. Dün Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarların maç boyunca desteği muazzamdı. Ben Sergen Yalçın'a da güveniyorum. Bu takıma güçlü bir oyun inşa edecektir. A Ligi'deki kaderimiz Fransa maçından sonra belli olacak. Ama bir gerçek var ki şansımız azaldı. Sabır göstereceğiz ve güçlü bir biçimde destek göstereceğiz. Bu çocuklar bizim... Bizim Çocuklar onlar!
TURGAY DEMİR - ÇOK FAZLA ARDA LAZIM
İlk 20 dakikada fırtına gibi estik, önde bastık, iyi paslaştık ve Arda Güler'le muhteşem bir frikik golü attık… Arda öyle bir yere vurdu ki, Lammens hamle yaparak sadece golü güzelleştirebilirdi. Golün ardından iki net pozisyon daha bulduk ve onlardan birini gol yapabilmiş olsak maçın hikâyesi çok değişecekti. Ne var ki biz atamadık ve deyim yerindeyse ilk yarının kalan bölümünde sahada Arda Güler dışında kimsemiz kalmadı…
Bize çok fazla Arda lazım vesselam. Orkun yok, Enes yok, Barış hiç yok, Yunus ona keza… Savunma zaten tatilde… Bu durumu iyi değerlendiren Belçika aldı sazı eline ve Doku ile sağ tarafımızı çökertti. Ceza sahamızda ellerini kollarını sallayarak paslaştıkları iki pozisyonda üst üste iki gol yedik. Önce De Bruyne, ardından De Ketelaere meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi.
İkinci yarının ilk bölümünde de sahadaki görüntü değişmedi. 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Gül oyuna girince biraz kıpırdar gibi olduk. Son 20 dakikada Zeki, Salih ve Can'ın da oyuna girmesiyle tıpkı maçın ilk bölümünde olduğu gibi biz oynamaya başladık. Gecenin yıldızı Arda tek başına aldı götürdü, üç kişinin arasına girdi ancak yerde yatan rakibinin ayaklarına takıldığı için devam edemedi. Kural bu durum için penaltı diyor ama İsviçreli hakem Sandro Schärer oralı bile olmadı. Oyuncu değişikliklerinden sonra beraberliği bulabilirdik. Barış Alper vuramadı, Yunus'un şutu kalecide kaldı, Deniz dokunamadı… Vesaire derken mağlubiyet kaçınılmaz oldu.