Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Okan Buruk takımda istiyor
Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha, stoper ve sağ bek bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan da yer alıyor. Aslan ayrıca iki yıldızıyla da yolları ayırmayı düşünüyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Yaz transfer döneminde Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, üç bölgeye daha takviye yapmayı hedefliyor.
Yönetim, orta saha ve savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Aslan'da ilk hedef sağ bek takviyesi.
İKİ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray'da sezon başında Burnley'den transfer edilen Lesley Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan stoper Bitshiabu'nun da Alman ekibine geri dönmesi öngörülüyor.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan iki futbolcunun kısa süre içinde ayrılacak olması ve aynı bölgelere yeniden takviye planlanması, taraftarların transfer politikasını sorgulamasına neden oldu.
Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, kadro planlamasına yönelik eleştirilerde bulundu.
FENERBAHÇELİ MERT MÜLDÜR LİSTEDE
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri de sağ bek bölgesini güçlendirmek.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray'ın transfer seçenekleri arasında bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı.
Milli oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki toplam 127 maçında 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
ARDA OKAN KURTULAN DA GÜNDEMDE
Galatasaray'ın sağ bek için değerlendirdiği bir diğer isim ise Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan.
Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu, yeniden transfer listesine alındı.
Göztepe'de bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Arda Okan Kurtulan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'ın sağ bek transferi için değerlendirdiği iki yerli adaydan Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Arda Okan Kurtulan'ın da ocak ayı transfer planlamasında yer aldığı belirtiliyor.