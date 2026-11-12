Yaz transfer döneminde kadroya katılan iki futbolcunun kısa süre içinde ayrılacak olması ve aynı bölgelere yeniden takviye planlanması, taraftarların transfer politikasını sorgulamasına neden oldu. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, kadro planlamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

FENERBAHÇELİ MERT MÜLDÜR LİSTEDE Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri de sağ bek bölgesini güçlendirmek. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray'ın transfer seçenekleri arasında bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki toplam 127 maçında 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.