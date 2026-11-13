Bir elinde Türk, diğer elinde Pakistan bayrağı taşıyan şahsın öteki elinde silah olduğu, ayaklarının altında ise İsrail bayrağı olduğu görüldü.

Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.