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Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını sol şeritte durdurarak otomobilinin üzerine çıkan bir şahıs, elindeki Türk ve Pakistan bayraklarıyla slogan attı. Bir elinde silah bulunan, ayaklarının altında ise İsrail bayrağı olduğu görülen şahıs, köprü trafiğinin aksamasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle şahıs polis tarafından yakalandı. Takvim, köprüde yaşanan hareketli anları görüntüledi.

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Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi

İstanbul'da saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Aracını sol şeritte durduran şahıs, otomobilinin üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.

Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-2

Bir elinde Türk, diğer elinde Pakistan bayrağı taşıyan şahsın öteki elinde silah olduğu, ayaklarının altında ise İsrail bayrağı olduğu görüldü.

Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-3

POLİS EKİPLERİNİN İKNA ÇABALARI KAMERADA

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin üzerinde bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Polislerin şahısla müzakere ederek teslim olması yönündeki çağrılarda bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edildi.

Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-3

Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-4

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ: ŞAHIS TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin müdahalesi ve ikna çabalarının ardından şahıs yakalanarak kontrol altına alındı.

KÖPRÜ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Olay nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Müdahale süresince köprüde trafik akışı aksadı.

Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-5

TAKVİM OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLEDİ

Takvim kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin otomobilinin üzerine çıkan şahsı ikna etmek için yürüttüğü müzakere ve müdahale anları yer aldı. Köprüde yaşanan hareketli dakikalar Takvim tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-7 Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-8 Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi-9

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