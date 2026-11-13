Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını sol şeritte durdurarak otomobilinin üzerine çıkan bir şahıs, elindeki Türk ve Pakistan bayraklarıyla slogan attı. Bir elinde silah bulunan, ayaklarının altında ise İsrail bayrağı olduğu görülen şahıs, köprü trafiğinin aksamasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle şahıs polis tarafından yakalandı. Takvim, köprüde yaşanan hareketli anları görüntüledi.
İstanbul'da saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Aracını sol şeritte durduran şahıs, otomobilinin üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.
Bir elinde Türk, diğer elinde Pakistan bayrağı taşıyan şahsın öteki elinde silah olduğu, ayaklarının altında ise İsrail bayrağı olduğu görüldü.
Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİNİN İKNA ÇABALARI KAMERADA
Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin üzerinde bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Polislerin şahısla müzakere ederek teslim olması yönündeki çağrılarda bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ: ŞAHIS TESLİM OLDU
Polis ekiplerinin müdahalesi ve ikna çabalarının ardından şahıs yakalanarak kontrol altına alındı.
KÖPRÜ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ
Olay nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Müdahale süresince köprüde trafik akışı aksadı.
TAKVİM OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLEDİ
Takvim kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin otomobilinin üzerine çıkan şahsı ikna etmek için yürüttüğü müzakere ve müdahale anları yer aldı. Köprüde yaşanan hareketli dakikalar Takvim tarafından saniye saniye kaydedildi.