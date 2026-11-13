Jensen Huang'ın istifasında İsrail iddiası! Siyonistler Nvidia'yı ele mi geçiriyor? Yeni CEO için iki isim
Jensen Huang’ın "yasak aşk" ve Çin ajanlığı skandallarıyla ani istifası küresel teknoloji dünyasında şok etkisine yol açarken bu hamlenin arkasında İsrail etkisinin olup olmadığına dair tartışmalar patlak verdi. Geçici olarak koltuğa oturan Mali İşler Direktörü Colette Kress'in İsrail operasyonlarına verdiği öncelik ve olası haleflerin İsrailli isimler olması iddiaları güçlendirirken İsrail basınından ise tam tersi yönde iddialar geliyor. Nvidia skandallarının ardından en kritik soru ise "Siyonistler teknoloji devlerini ele mi geçiriyor?" haline geldi.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın peş peşe ortaya çıkan yasak aşkları ve sevgililerinden biri hakkındaki Çin istihbaratı ajanı iddiaları, Huang'ın istifasını getirdi. Dünya Huang'ın Çin'e veri aktardığına kadar varan iddiaları konuşurken arka planda ise İsrail iddiaları konuşuluyor.
İSRAİL PARMAĞI MI İSRAİL'İN ALEYHİNE Mİ?
Bir taraftan Nvidia'nın siyonistler tarafından bilinçli bir şekilde ele geçirildiği öne sürülürken İsrail tarafında ise iddialar tam tersi yönde.
72 SAATTE SKANDALLAR VE İSTİFA
Huang hakkındaki iddiaların tüm dünyaya yayılmasının ardından 72 saat içinde istifa etti. Haberler, Huang'ın sevgilisi Alice Huang'ın Çin ajanı olmasına ve Huang'ın birden fazla kişiyle yasak aşk yaşamasına dikkat çekerken Nvidia adeta kimlik değiştirdi.
YERİNE GEÇEN İSMİN İSRAİL VURGUSU
Huang'ın istifasının ardından, CEO koltuğuna geçici olarak Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Colette Kress geçti. Kress'in 2023'te İsrail ekonomi yayın organı Globes'a verdiği bir röportajda, "Günüme İsrail toplantılarıyla başlıyorum ve ancak sonrasında Kaliforniya'ya gidiyorum." şeklindeki açıklaması yeniden gündem oldu.
NVIDIA'NIN İSRAİL'DEKİ VARLIĞI ARTIYOR
2019'da Nvidia'nın yapay zeka veri merkezlerinin bağlantı noktası haline gelen İsrailli ağ şirketi Mellanox'un satın alınmasının ardından, İsrail'deki varlığı hızla arttı. Bugün 6.000'den fazla Nvidia çalışanının İsrail'de görev yaptığı ve buradan yönetilen operasyonların şirketin toplam gelirinin yüzde 18'ini oluşturduğu bildiriliyor. Yokneam'de geliştirilen ağ teknolojisinin Nvidia'nın yapay zeka süper bilgisayar sistemlerinin omurgasını oluşturduğu belirtiliyor. Bu teknoloji olmadan binlerce grafik işlem birimi (GPU) birbiriyle iletişim kuramaz. Bu olmadan ölçekli yapay zeka eğitimi gerçekleşemez.
MERKEZ OLARAK İSRAİL'İ GÖRÜYOR
Kress, bu İsrail imparatorluğunun finansal entegrasyonunu denetledi. Kress'in İsrail'deki operasyonel merkeze olan bağlılığı Huang'ın istifasının ardından dikkat çekiyor.
SİYONİSTLER TEKNOLOJİ DEVLERİNİ ELE Mİ GEÇİRİYOR?
Tüm bunlar dikkate alındığında dev teknoloji şirketlerinin siyonistler tarafından ele geçirildiğine ilişkin uyarılar da artıyor.
TikTok'un dünyanın en güçlü sosyal medya algoritması haline gelmesi, Nvidia'nın yapay zekanın en güçlü donanımı haline gelmesi, OpenAI ve Anthropic derken Nvidia'daki depremin de Siyonistlerle alakalı olduğuna ilişkin iddialar patlak verdi.
İKİSİ DE İSRAİLLİ İKİ HALEF İDDİASI
İsrail gazetesi Haaretz, Kress'in geçici olarak koltuğa geçtiğine dikkat çekerken, Huang'ın halefi olmak için Apple Donanım Şefi Johny Srouji ve Nvidia CTO'su Michael Kagan'ın potansiyel adaylar olduğuna dikkat çekti. Haaretz, söz konusu iki ismin de İsrailli olduğunu vurguluyor.
İSRAİL BASINI TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR
Nvidia'nın siyonistler tarafından ele geçirildiğine yönelik iddiaların aksine Haaretz, Huang'ın da yıllarca İsrail'in güçlü bir savunucusu olduğuna ve şirketin İsrail'deki araştırma ve geliştirme departmanını genişletme çabalarına öncülük ettiğine, ayrıca İsrail'de büyük bir Nvidia kompleksi inşa etme girişiminin de itici gücü olduğuna dikkat çekiyor.
İsrail basını, Huang'ın Hamas rehinesi olan Avinatan Or'un serbest bırakılmasının ardından Ekim 2025'te şirket çalışanlarına duygusal bir e-posta gönderdiğini hatırlatıyor.
THE TIMES OF ISRAEL "SORU İŞARETLERİ BAŞLADI" DEDİ
Bir diğer İsrail gazetesi The Times of Israel ise Huang'ın olaylı istifasının, Nvidia'nın İsrail'deki varlığını genişletme planlarını gölgelediğini iddia ediyor.
Huang'ın istifasının İsrail'in teknoloji sektöründe şok dalgasına yol açtığını savunan The Times of Israel, "Onun liderliği altında çip üreticisi ve yerel ekonomi için kritik bir çapa hâline gelen yerel Ar-Ge güç merkezinin gelecekteki taahhütlerine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.
Huang'ın İsrail teknolojisinin savunucusu olduğunu belirten The Times of Israel, şirketten ayrılmasının ise Nvidia'nın İsrail'de istihdam, ekonomik büyüme ve vergi gelirlerinin önemli bir motoru olarak etkisinin, çip üreticisinin ülkede genişleme yönündeki büyük planlarını hayata geçirmesiyle önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi yönündeki beklentinin sorgulanır hale geldiğini iddia etti.