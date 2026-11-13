Huang'ın istifasının ardından, CEO koltuğuna geçici olarak Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Colette Kress geçti. Kress'in 2023'te İsrail ekonomi yayın organı Globes'a verdiği bir röportajda, "Günüme İsrail toplantılarıyla başlıyorum ve ancak sonrasında Kaliforniya'ya gidiyorum." şeklindeki açıklaması yeniden gündem oldu.

2019'da Nvidia'nın yapay zeka veri merkezlerinin bağlantı noktası haline gelen İsrailli ağ şirketi Mellanox'un satın alınmasının ardından, İsrail'deki varlığı hızla arttı. Bugün 6.000'den fazla Nvidia çalışanının İsrail'de görev yaptığı ve buradan yönetilen operasyonların şirketin toplam gelirinin yüzde 18'ini oluşturduğu bildiriliyor. Yokneam'de geliştirilen ağ teknolojisinin Nvidia'nın yapay zeka süper bilgisayar sistemlerinin omurgasını oluşturduğu belirtiliyor. Bu teknoloji olmadan binlerce grafik işlem birimi (GPU) birbiriyle iletişim kuramaz. Bu olmadan ölçekli yapay zeka eğitimi gerçekleşemez.

İsrail gazetesi Haaretz, Kress'in geçici olarak koltuğa geçtiğine dikkat çekerken, Huang'ın halefi olmak için Apple Donanım Şefi Johny Srouji ve Nvidia CTO'su Michael Kagan'ın potansiyel adaylar olduğuna dikkat çekti. Haaretz, söz konusu iki ismin de İsrailli olduğunu vurguluyor.

TikTok'un dünyanın en güçlü sosyal medya algoritması haline gelmesi, Nvidia'nın yapay zekanın en güçlü donanımı haline gelmesi, OpenAI ve Anthropic derken Nvidia'daki depremin de Siyonistlerle alakalı olduğuna ilişkin iddialar patlak verdi.

Tüm bunlar dikkate alındığında dev teknoloji şirketlerinin siyonistler tarafından ele geçirildiğine ilişkin uyarılar da artıyor.

Kress, bu İsrail imparatorluğunun finansal entegrasyonunu denetledi. Kress'in İsrail'deki operasyonel merkeze olan bağlılığı Huang'ın istifasının ardından dikkat çekiyor.

Skandalların ardından Nvidia'nın hisseleri düştü. Fotoğraf: Reuters

İSRAİL BASINI TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Nvidia'nın siyonistler tarafından ele geçirildiğine yönelik iddiaların aksine Haaretz, Huang'ın da yıllarca İsrail'in güçlü bir savunucusu olduğuna ve şirketin İsrail'deki araştırma ve geliştirme departmanını genişletme çabalarına öncülük ettiğine, ayrıca İsrail'de büyük bir Nvidia kompleksi inşa etme girişiminin de itici gücü olduğuna dikkat çekiyor.

İsrail basını, Huang'ın Hamas rehinesi olan Avinatan Or'un serbest bırakılmasının ardından Ekim 2025'te şirket çalışanlarına duygusal bir e-posta gönderdiğini hatırlatıyor.

THE TIMES OF ISRAEL "SORU İŞARETLERİ BAŞLADI" DEDİ

Bir diğer İsrail gazetesi The Times of Israel ise Huang'ın olaylı istifasının, Nvidia'nın İsrail'deki varlığını genişletme planlarını gölgelediğini iddia ediyor.

Huang'ın istifasının İsrail'in teknoloji sektöründe şok dalgasına yol açtığını savunan The Times of Israel, "Onun liderliği altında çip üreticisi ve yerel ekonomi için kritik bir çapa hâline gelen yerel Ar-Ge güç merkezinin gelecekteki taahhütlerine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Huang'ın İsrail teknolojisinin savunucusu olduğunu belirten The Times of Israel, şirketten ayrılmasının ise Nvidia'nın İsrail'de istihdam, ekonomik büyüme ve vergi gelirlerinin önemli bir motoru olarak etkisinin, çip üreticisinin ülkede genişleme yönündeki büyük planlarını hayata geçirmesiyle önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi yönündeki beklentinin sorgulanır hale geldiğini iddia etti.

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