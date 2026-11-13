Genç yaşına rağmen performansıyla takip edilen Sylla'nın sağ bekte görev yapamaması nedeniyle Belözoğlu'nun, son iki sezondur Strasbourg formasıyla öne çıkan Danimarkalı Hogsberg'e daha sıcak baktığı öne sürüldü.

ORTA SAHADA İKİ BREZİLYALI Orta saha takviyesi için ise Brezilya'dan iki futbolcu öne çıktı. Botafogo forması giyen Danilo ile Corinthians'ta oynayan Andre, sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdi.

Emre Belözoğlu'nun bu bölgede tempoyu artırabilecek, topu ileri taşıyabilecek ve dinamizmiyle takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu istediği belirtildi. Genç teknik adamın her iki ismin transferine de onay verdiği ifade edildi.