Fenerbahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi yönetime sundu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve yönetim, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Savunma, orta saha ve hücum hattına üç takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinde Massire Sylla, Lucas Hogsberg, Danilo, Andre ve Endrick bulunuyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı.
İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takıma kendi oyun anlayışını benimsetmeye çalışırken yönetimle birlikte transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
46 yaşındaki teknik adamın savunma, orta saha ve hücum bölgelerine birer oyuncu istediği öğrenildi.
Belözoğlu bu doğrultuda raporunu yönetime sundu.
SAVUNMA İÇİN İKİ ADAY BELİRLENDİ
Fenerbahçe'nin savunma transferinde önceliği, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilecek bir futbolcuya vermesi oldu.
Bu doğrultuda Union Saint-Gilloise forması giyen Massire Sylla ile Strasbourg'da oynayan Lucas Hogsberg listeye alındı.
Genç yaşına rağmen performansıyla takip edilen Sylla'nın sağ bekte görev yapamaması nedeniyle Belözoğlu'nun, son iki sezondur Strasbourg formasıyla öne çıkan Danimarkalı Hogsberg'e daha sıcak baktığı öne sürüldü.
ORTA SAHADA İKİ BREZİLYALI
Orta saha takviyesi için ise Brezilya'dan iki futbolcu öne çıktı.
Botafogo forması giyen Danilo ile Corinthians'ta oynayan Andre, sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdi.
Emre Belözoğlu'nun bu bölgede tempoyu artırabilecek, topu ileri taşıyabilecek ve dinamizmiyle takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu istediği belirtildi.
Genç teknik adamın her iki ismin transferine de onay verdiği ifade edildi.
FORVETTE HEDEF ENDRICK
Hücum hattında ise listenin ilk sırasında Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Endrick yer alıyor.
Sezon başında gelen tekliflere rağmen İspanyol ekibinde kalmayı tercih eden 20 yaşındaki futbolcunun, forma şansı bulmak için ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin Endrick için kiralama formülünü değerlendirdiği belirtilirken sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde üç bölgeye yapacağı takviyeler için beş oyuncudan oluşan liste üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.